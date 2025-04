Srdce nestranného fanouška plesá, semifinálová válka mezi Spartou a Kometou vyvrcholí rozhodujícím sedmým zápasem v Praze. V neděli už se o titulovém soupeři Pardubic fakt rozhodne. V lepší psychické pohodě půjdou do boje Grossovi svěřenci, kteří odvrátili vyřazení výhrou 3:0 v nepřátelském prostředí Winning Group Areny. „Šli jsme za tím all in už od rána. Skvělý výkon,“ zářil útočník Tomáš Hyka, jenž přispěl k triumfu gólem a asistencí. „Nepomůžeme si přesilovkami, to je furt stejná písnička. Stojí nás to síly a sebevědomí,“ uvedl domácí útočník Šimon Stránský.