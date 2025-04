Němeček převálcoval Zbořila: Viděl jsem, že má hlavu dole. Co Zábranského odplata?

Byla to ukázková práce. Tvrdý náraz sparťana Davida Němečka proti brněnskému útočníkovi Adamu Zbořilovi rozproudil vášně a nakopl hostující celek, který si po vítězství 3:0 vynutil sedmý zápas série. Sám autor brutálního hitu věděl, že v tu chvíli odvedl pro tým důležitější činnost, než se na první pohled může zdát. „Hity vás dokážou nakopnout. Ale je to vždy na hraně,“ řekl devětadvacetiletý bek.

Jak se celá situace s Adamem Zbořilem seběhla?

„Výbornou práci odvedl Jani Lajunen, krásně mi ho nahnal, měl jsem to jednoduché. Vycítil jsem příležitost, vystoupil jsem. Viděl jsem, že Zbořil měl hlavu dole. Povedlo se to, jsem rád, do play off takové věci patří. Hity dokážou tým nakopnout.“

Odplatu pak chystal Libor Zábranský, ale vy už jste mířil na střídačku.

„Hrálo se dál, chtěl jsem prostřídat. Ale je pravda, že jsme byli v situaci, kdy jsme vedli 1:0 a bylo by blbý nechat se vyprovokovat, oslabit nás. Určitě bych to nehodnotil jako úprk.“

Co vám pak běželo hlavou?

„Člověka to nakopne. Vážím si toho. Ze zkušenosti vím, že to je o šanci, která když přijde, je na dotyčném, jestli ji využije. Dostane vás to do zápasu, celý mančaft taky. Budu se na to ještě muset podívat.“

Takže důležitá činnost i pro pohodu týmu?

„Jednoznačně, jsem o tom přesvědčený. Tentokrát jsem to byl já, příští zápas to bude někdo jiný. Pošlete zprávu soupeři, že hrajete tvrdě.“

Není složité při takových srážkách nefaulovat?

„Je to na hraně. Jdete do toho s tím, že to buď vyjde, nebo ne. Tentokrát to bylo čisté, je to jak kdy, hrozně moc faktorů. Snažím se, abych hity uměl, ale když člověk hraje na hraně pravidel, občas se pískne. Proti menším hráčům je to vždy o fous.“

Daří se vám obecně držet emoce na uzdě?

„Je to těžké, nic jednoduchého. Máme zkušený kádr a hráče, odehráli jsme iks sérií. Víme, že emoce musíme udržet, jinak nás to může vytrestat.“

Což se ostatně stalo ve druhé třetině při hromadné strkanici.

„Přesně si ji vybavuju. Šrumec před brankou Komety po odpískání, naši útočníci se pustili do šarvátek, Chlápu (Chlapíka) chytal Beaudin zezadu za hlavu. Ferda mě bránil. To k tomu patří, vyměnili jsme si názory i krosčeky. Šli jsme do oslabení a v tu chvíli jsme si řekli, že tohle nechceme, protože akorát nahráváme Kometě.“

Shodneme se, že emoce přibyly až postupem času?

„Řekl bych, že série začala vlažně z obou stran. Nevím, čím to bylo, rivalita Praha – Brno je velká. Bylo to pozvolné. Jak sami vidíte, série se natahuje a emoce se stupňují. Přichází fyzická hra, potyčky.“