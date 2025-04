Kam kráčíš, Sparto?! Klub má po výplachu dvě možnosti, co dál. Kteří hráči můžou skončit?

Všechno to začalo předloni v srpnu v Litoměřicích. Pouťák v parném létě proti záložnímu celku extraligového obra, nenápadná premiéra stratéga Grosse, který se vracel po dlouhých letech z německé štace. Sparta ho ovládla vysoko 6:0. A přestože se jednalo o první mač přípravy, na led vyjela s velmi silnou sestavou.

Až později se ukázalo, že šlo o záměr vytvořit od úvodního momentu osu týmu, na níž měla vyklíčit titulová sklizeň. Gross do startu soutěže nepodnikl žádnou ráznou změnu, nedával ve zdánlivě bezvýznamných utkáních šanci mladíkům. Chtěl pájet vazby, které vydrží, poprvé postavil třeba útok s Romanem Horákem na centru a Pavlem Kousalem na křídle, k němuž se pak v obou sezonách hned několikrát vracel. Naposledy v závěru neúspěšného semifinále s Kometou.

Důvěra se rozsypala

Časem soupiska logicky přivítala nová jména, ale recept vytrval. Poskytnout hráčům důvěru, být k nim upřímný, aby věděli, na čem jsou a jakou mají roli. Takový byl Grossův přístup od chvíle, kdy dostal kormidlo renomované sportovní bašty. V základní části fajn – vnímali jste jasný rukopis, Sparta hrála s lehkostí, byla v laufu. Jenže pak přišlo play off. A v něm dvojnásobné vyhoření.

Článek pokračuje pod infografikou.

„Nevím, čím to letos bylo, ale beru to na sebe. Mužstvo existovalo až od čtvrtého zápasu semifinále, což bylo pozdě,“ kritizoval sám sebe trenér Gross poté, co jeho svěřenci ztratili sadu s Brnem. Navzdory střelecké převaze je přemohla křeč. „Když prohrajete v sérii třikrát doma, postup si nezasloužíte. Soupeř si ho zasloužil. Beru zodpovědnost za to, že jsme nebyli do série mentálně připravení. To rozhodlo.“

Problém, který hlavní kouč pojmenoval, je zásadní a pichlavý. Není náhodou, že rudý kolos nedokáže zopakovat dominanci z dlouhodobé fáze sezony. Zkrátka se sesype.

Soupeři jsou pochopitelně lépe takticky nachystaní, nikdo si proti Spartě