Pešout: Finále bude jednoznačné. Sparta? Chybí jí správní lidé a duše jako za Žemličky

V jakém fyzickém stavu a mentálním nastavení je Kometa před finále s Pardubicemi? Jak jste na tom byli tehdy po slavném vyřazení Sparty?

„Bude to mít těžké. Vybavuju si, jak jsme byli tenkrát po semifinále hotoví, kdy jsme vyhráli sedmý zápas v Praze a za tři dny hráli finále ve Zlíně. Když to řeknu upřímně a lidové, naše mužstvo bylo vyjeté jako olej. V prvních dvou zápasech jsme neměli šanci, výkon nebyl. Doma byla obě utkání vyrovnaná, bohužel jsme uhráli jenom jeden. Prohrávali jsme 1:3 a série byla de facto rozhodnutá, Zlín využil hned první mečbol. Ve finále jsme byli oproti bitvám se Spartou poloviční.“

Bude taková i současná Kometa?

„To nevím, každý rok je jiný, ale po takové řeži jako se Spartou jste vysílení jak fyzicky, tak mentálně. Když trochu odbočím, podle mě velkou roli v nynější sérii Sparty s Kometou sehrálo to, že Sparta vyřazení Třince nezvládla dobře po psychické stránce.“

K tomu se vrátíme. Odhadnete vývoj blížícího se finále? Jak se dají následky postupu přes Spartu zneutralizovat? Mám na mysli únavu a všechny možné rány.

„Tenkrát jsme asi udělali chybu, že jsme po Spartě začali hned trénovat. Chtěli jsme co nejdřív setřást únavu. Často to funguje, ale s odstupem času a po nabrání dalších zkušeností uznávám, že hráči potřebovali spíš volno. Předpokládám, že Kometa to takhle měla. V pondělí a úterý volno, středa trénink a odjezd do Pardubic. Kluci jedou dlouho pospolu, taky si od sebe potřebují odfrknout, přijít na jiné myšlenky a pak se znovu vrátit do práce.“