Čtete: Finále s nábojem: Zbořil vs. Zbořil, rodinná sága, 20 let čekání či souboj mistrů

Světe div se, pro Petera Muellera to bude v šestatřiceti letech první finále play off od roku 2005, kdy postoupil do bitvy o zlato s USA na mistrovství světa hráčů do 18 let. V rozhodujícím duelu porazil jeho tým Kanadu 5:1. Šampionát se tehdy konal v Českých Budějovicích a spoluhráči útočníka Komety byli například Phil Kessel či Erik Johnson. Po dvaceti letech sahá dlouhovlasý vegan po další trofeji. Do Brna se vrátil během této sezony ze zámoří. Jako jiný hokejista. Na sklonku kariéry odhodil ego, přijal řadovou roli a možná právě proto je tak platný. „Nevím, kde se to zlomilo. Fakt se mi líbí. Je z něj týmový hráč, občas i někoho dohraje,“ podivuje se Martin Dočekal, jeho bývalý extraligový parťák. „Dřív byl takový ´selfish´. Teď už není, hrabe i dozadu,“ oceňuje proměnu elitního střelce. Někdy vypadá, že by se klidně pro zájem kolektivu i popral. To si ovšem Dočekal nemyslí. „On je párátko. Nějak by to uhrál bez bitky,“ pousmál se.