Jihlava přijela pozdě na baráž a prohrává. Ujčík: Nocleh den předem? Kdybyste se na nás složili...

V Olomouci ožily deset let staré vzpomínky na poslední hokejovou baráž, a byť do ní stejně jako v roce 2015 domácí vkročili vítězně (2:1sn), načali sérii s Jihlavou pořádnou zápletkou. Gólman Adam Beran vyloženě Moru deptal, díky němu třiapůlhodinový zápas došel až do nájezdů. Fanoušci si kousali nehty, nakonec však po třech měsících slavili v „plecharéně“ výhru. Zařídil ji Jakub Orsava, který Berana překonal ze hry i z nájezdu. Ve čtvrtek se pokračuje druhým utkáním.

Zatímco všude okolo byla před zápasem cítit pořádná nervozita a olomoucký kotel se dlouho před začátkem zaplnil do posledního místa, třinecký trenér Zdeněk Moták šel s úsměvem od ucha k uchu pozdravit bývalé kolegy do kanceláří starého zimáku a popřát jim hodně štěstí. Udělal to už na konci února po vzájemném zápase, tehdy ještě věřil, že Mora pod sebe v tabulce stlačí Kladno.

Nestalo se, teď je situace mnohem vážnější. Možná ani Moták nečekal takové trápení. Jasně, hodně se to řešilo. Bude favoritovi, jehož čeká celá série doma, trvat, než se po dlouhé pauze dostane do tempa, nebo se projeví extraligová kvalita?

Upřímně – ani tak, ani tak. Olomouc totiž sice začala zostra, jenže jako první inkasovala a v základní hrací době se nezmohla na víc než srovnání. „Hrajeme připosraně, jsme strašně nervózní,“ nebral si servítky útočník Jakub Orsava do kamer Oneplay Sport.

Jihlava na Matěje Machovského poprvé vystřelila až v 16. minutě, v úvodní třetině vypálila jen dvakrát. Přečkala oslabení po pětiminutovém trestu Michala Koštovala za zákrok na hlavu Roka Macuha a postupem času dění vyrovnala. „Nebyl to ideální start,“ uznal Edgars Kulda.

A víte proč? Celek z Vysočiny dorazil do „plecharény“ kvůli dopravním problémům před Brnem o půl hodiny později. Ano, na událost, která může formovat budoucnost celého klubu, nepřijel tým s denním předstihem, ale třicetiminutovým zpožděním...

„Nepočítali jsme s tak velkou kolonou. Naše chyba, příště musíme vyjet dřív. Učíme se za pochodu,“ řekl na rovinu kouč Viktor Ujčík. „Kdybyste se složili na nocleh, klidně bychom tady byli už ve středu. Ale musíme to brát, jak to je. Jsme třetím rokem v azylu, kdy nám nechodí lidi. Klub nemá peníze nazbyt,“ dodal.

Nicméně hosté se oklepali, ve třetí třetině neproměnili třicetisekundovou přesilovku pět na tři. Několikrát to v hale jen zahučelo. „Od druhé třetiny jsme se snažili napadat, jít do nich a bylo to vidět,“ pochvaloval si bek Jan Strejček.

Na druhou stranu je třeba dodat, že nejlepším hráčem duelu byl jednoznačně gólman Dukly Adam Beran. Jako by využil prosincovou zkušenost, kdy ho Hanáci v personálních trablech povolali o patro výš pro zápas s Plzní (3:4), a dokonale načetl „kohouty“. Teď kasu zavřel. Lidé na tribunách několikrát zdvihali ruce a skoro slavili, po deváté hodině večerní už unavení střeleckou nemohoucností pouze nevěřícně kroutili hlavou... Zdatně mu sekundoval protějšek Machovský.

„My můžeme jenom získat, oni jsou ti, co mohou ztratit,“ trefně glosoval psychologickou bitvu ještě před baráží jihlavský lídr Tomáš Čachotský. Odhad měl úplně přesný, každou další minutou v prodloužení Olomouckým nohy i ruce křečovitě těžkly. Roli hrála hlava, nikoli kondice.

Nakonec vše rozsekly až samostatné nájezdy, konkrétně znovu Orsava. Takže 1:0 pro Moru. „Žádná úleva, je to jen první krok. Navíc děkujeme fantastickému Machovskému. Podržel nás, je strůjcem prvního bodu,“ věděl trenér Jan Tomajko. „Budeme si chtít vzít zápas zpátky,“ reagoval Ujčík.