Zbořil hecuje Kometu: Na stavbu haly už mě asi nepozvou. Čekám, že něco nachystají

Z východu Čech se dnes (19.00) extraligové finále přesouvá na Moravu, panuje vyrovnaný stav 1:1 na zápasy. Určila ho také skvostná asistence Jakuba Zbořila přes dvě pásma v průběhu druhé partie. Zodpovědný zadák narýsoval milimetrovou přihrávku na hůl Nicholase Jonese, který pak vykombinoval obrat ve skóre s Jáchymem Kondelíkem. Dynamo už výhru 2:1 udrželo.

Pro Zbořila bude pokračování poslední sady letošního play off o to pikantnější, že na stadionu Komety dosud nenastoupil. „Čekám, že fanoušci něco budou mít nachystaného. O to víc mě to bude motivovat,“ vyhlíží pikantní souboj mladší z obou sourozenců, co na sebe narazili v samotném závěru vyřazovací fáze.

Když ve Winning Group Areně Dynamo hrálo 1. října, snažil se Zbořil ještě o smlouvu na zkoušce v New Jersey. „Nevím, jaké má šance zůstat, to není na mně. Hrál jsem s ním v přípravě, je to dobrý hráč i bruslař,“ vyprávěl tehdy o českém zástupci v sestavě Devils slovenský zadák Šimon Nemec.

Zbořil navzdory dobrým výkonům kýžený kontrakt nepodepsal a zamířil do Dynama. Nicméně přítomný nebyl ani při druhé pardubické návštěvě v brněnském stánku, řešil totiž zdravotní potíže. Naposledy tak muž se 76 starty za Boston naskočil v rodném městě ještě jako junior, tehdy ho fanoušci chodili podporovat do Kajot Areny.

Vřelé přivítání u hradu Špilberk však vzhledem k přesunu do červenobílého dresu nečeká. Stejně tak ani jiný odchovanec Komety Libor Hájek. „S oběma jsme v Brně vyrůstali,“ ví moc dobře domácí útočník Adam Zbořil. „Co se týče bráchy, sympatie rodiny jsou na obou stranách stejné. Já položím život za to, abychom sérii vyhráli, ale brácha udělá totéž. Na rodinu se nehraje,“ zdůraznil s tím, že bratrovi i kamarádovi Hájkovi způsobí na ledě bolístky.

Sourozenci přitom klidně mohli válčit za společný cíl. Ještě v říjnu sociální sítě zaplavily snímky Jakuba v tmavé helmě a žluté vestě s logem Komety, v níž si prohlížel místo pro stavbu nové brněnské haly. „Už mě tam asi nepozvou,“ křenil se pardubický bek při vzpomínce po srovnání finálového stavu. „Helmu jsem dostal na Halloween,“ přisadil si.

Bratr Adam ho pochopitelně bude chtít v přímém střetu o Masarykův pohár porazit, nicméně zášť necítí. „Je to jeho rozhodnutí a hokejový život, nikdo mu to nevyčítá. Nikde není napsané, že jednou do Brna nepřijde. Je dospělý člověk.“

V rodině tak panuje rivalita pouze ve sportovní rovině. „Když brácha přijel v prvním zápase k bráně, tak jsem ho chytil, ať odjede. Přijel mi vypomoct Kondel (Jáchym Kondelík), takže výšková převaha tam byla. Cítím se na ledě výborně a mám extra chtíč. Chci vyhrát. Jsem ještě trošku nakřáplej, ale přijdu na zimák a extra motivátor tam je. Navíc proti bráchovi. Kdo má sourozence, tu soutěživost chápe,“ dodal Zbořil z Pardubic.