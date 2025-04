Byl to můj poslední zápas v Olomouci, potvrdil Tomajko. V klubu končí i jako jednatel

Mise splněna, ale víc si vítězný konec baráže užívali olomoučtí fanoušci než hokejisté a trenéři. Pro ně to byla splněná povinnost a hlavně psychická úleva. Stav série 4:0 s Jihlavou vypadá jednoznačně, nicméně budoucnost Mory je ve hvězdách. Kouč a jednatel klubu Jan Tomajko potvrdil, že po téměř deseti letech v „plecharéně“ úplně končí. „Nevím, co budu dělat dál,“ řekl.

Ulevilo se vám?

„No, zase to bylo víceméně o gól až do konce. Obrovské nervy pro všechny. Jihlava hrála výborně. Měli jsme problémy s jejich pohybem a bojovností, ale jsme rádi, že jsme udrželi extraligu v Olomouci.“

Co bude dál? Hrozí prodej extraligové licence, nebo se tady bude hrát nejvyšší soutěž i v příští sezoně?

„Určitě se tady bude hrát extraliga dál, samozřejmě. Proto jsme baráž hráli a vyhráli.“

Pro vás to byl poslední zápas na lavičce Mory?

„Byl.“

Proč?

„Potřebuju změnu v životě.“

Kdyby sezona dopadla lépe, rozhodl byste se jinak?

„Ne, byl jsem rozhodnutý už před sezonou.“

Co bude dělat dál?

„Nevím.“

Je možné, že vás uvidíme na lavičce jiného extraligového týmu?

„Taky zatím nevím.“

Opravdu nemáte žádné plány?

„Opravdu ne.“

Znamená to, že končíte v HC Olomouc také v roli jednatele?

„Ano, nebudu jednatelem.“

A majitelem?

„Majitelem je akciová společnost.“

Ale máte v ní podíl.

„Většinu má Erik (Fürst).“

Jak tedy angažmá v „plecharéně“ budete hodnotit?

„Dneska na to není zrovna vhodná chvíle. Je to emotivní. Jsem odsud z Olomouce, takže je to trošku něco jiného, než by bylo v jiném městě. Jsem patriot.“

Pořád tady nicméně jste, takže potvrdíte už nějaké odchody?

„Kádr se asi musí dost obměnit. Letošní sezona z naší strany nebyla dobrá.“

Mají hráči jako Jakub Sirota nebo Michal Kunc na fakt „velký“ hokej?

„Mají.“

Emotivní děkovačku si užil i brankář Branislav Konrád, jenž od loňského března nechytal. Bylo to taky jeho loučení?

„Musíte se zeptat jeho, ale asi ano. Zdravotní stav mu to asi nedovolí.“

Očima Erika Fürsta, generálního manažera HC Olomouc

„Po posledním utkání baráže se Honza Tomajko rozhodl ukončit své působení v pozici hlavního trenéra HC Olomouc, což s respektem k jeho působení v našem klubu plně respektuji a zároveň mu tímto děkuji za dlouhé roky kvalitní práce a přeji mu hodně štěstí v osobním i pracovním životě. Obsáhleji se k celé situaci vyjádřím v dalších dnech.“