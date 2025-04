Čachotský: Domluvili jsme se, že ohledně systému nebudeme brečet. Co navrhuje Ujčík?

Časy, kdy prvoligoví vítězové týmy z „vrchu“ trápili a dokonce i poráželi, jsou dávno fuč. Nůžky mezi profesionálními hokejovými soutěžemi v Česku jsou rozevřené jako nikdy předtím. Aby se konala senzace? Nereálné. Obzvlášť v současném systému baráže, v němž extraligové mužstvo více než 40 dnů čeká na soupeře, který si mezitím v play off prochází minimálně třemi vítěznými sériemi.

„Vím, co chcete, abych řekl, ale... Domluvili jsme se, že ohledně systému nebudeme brečet. Věděli jsme, jaký je,“ pousmál se Tomáš Čachotský. „Prostě jsme to zkusili, dali jsme do toho všechno. Mančaftu chci poděkovat, jsem na něj hrdý. Myslím si, že jsme nepropadli.“

K tématu se v přestávkovém rozhovoru pro Oneplay vyjádřil i jednatel Dukly Bedřich Ščerban, který by preferoval přímý postup a sestup. „Nějakým způsobem je to asi dané. Všichni s tím před sezonou počítáme. Osobně si nemyslím, že je úplně ideální přímý sestup a přímý postup. Za mě by bylo nejvíc fér, kdyby se poslední dva týmy extraligy utkaly dvoukolově, čtyřkolově… S prvními dvěma z Maxa ligy. Ukázalo by se, kdo na to má,“ řekl jihlavský kouč Viktor Ujčík.

Svůj pohled přinesl i jeho protějšek Jan Tomajko: „Myslím si, že baráž jako taková by měla zůstat. Mužstvo by si to vždycky mělo uhrát, ať už ve dvou nebo ve čtyřech. Přímý sestup a postup není úplně spravedlivý.“

Jihlava v boji o extraligu narazila

Jihlava vyhrála druhou nejvyšší soutěž po třech letech. Z cesty postupně odhazovala hlavní favority Maxa ligy z Třebíče, Vsetína a Zlína. V přímém boji o extraligu ale tvrdě narazila. S Olomoucí padla 1:2 po nájezdech, 0:6, 1:2 a v závěru i 0:3. Bodík neurvala ani při „domácích“ zápasech v „Plecharéně“.

I čtvrté pokračování nabídlo urputnou a bojovnou podívanou. Už v první třetině ji rozčísl sváteční střelec Adam Rutar, který se trefil počtvrté v sezoně a celkově podeváté v extraligové kariéře. Zkraje 7. minuty zametl puk k přední tyči, jindy jistého Adama Berana dokonale zaskočil. V závěrečné periodě pak Moře pojistili extraligovou příslušnost Lukáš Nahodil a Martin Kohout.

„Mrzí mě, že jsme nějaký zápas nevyhráli. Myslím si, že kromě druhého utkání to z naší strany nebylo úplně špatné. Chybělo nám trošku víc energie, abychom třeba dali nějaký gól okolo brány. Bylo to pro nás těžké,“ uvědomoval si Čachotský, jehož mančaft posbíral i hromadu zkušeností.

„Jednou věcí je se na to dívat z televize a z hlediště, druhá věc je to zažít dole na ledě. Obrovská zkušenost. Před sezonou nás nikdo nepasoval, že vyhrajeme Maxa ligu, ale vůlí jsme si to zasloužili. Pak je radost takový tým trénovat,“ smekl Ujčík.