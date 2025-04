Čtete: Vybučený Sedlák v krvi po návratu zařídil triumf, klobouk dolů před Zábranským

Do velkých emocí se dostali pardubičtí hráči i trenéři na konci první třetiny. Právem. Sudí přešli faul Rhetta Hollanda na Petera Čerešňáka, po němž by šli domácí do tří. Zanedlouho vylučovali právě Čerešňáka za seknutí holí zespodu do náčiní brněnského hráče. Trenér Miloslav Hořava to cestou do kabin vzal přes hřiště a sudím dával zřetelně najevo, že nechápe, o co jim jde. Ve frustraci v tu chvíli byl i Lukáš Sedlák, jenž pár kroků od kabiny z plna hrdla zařval dost nepublikovatelných slov vůči arbitrům. „Doufám, že to bude slyšet!“ dodal nahlas v blízkosti v tu chvíli vypnutých kamer ČT.