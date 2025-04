Tři góly z brankoviště vynesly Pardubice ve finálové sérii play off Tipsport extraligy do trháku 2:1. Důraz Jiřího Smejkala, Tomáše Vondráčka a Lukáše Sedláka plus Mandátův bekhend do prázdné brány rozsekl drsnou bitvu (1:4) na stranu hostů. Kometa přestala doma dávat góly, zásah Arttua Ilomäkiho duel zdramatizoval jen na chvíli. „Soupeři se to před brankou odrazilo, nám ne. Byla to další taktická bitva,“ shrnul kouč poražených Kamil Pokorný.