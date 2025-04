Smejkal: Soupeř se snaží provokovat. Nechtěli jsme se těchto věcí účastnit

Vstoupit do diskuse (

Stěžejní přesilovou hru měl sledovat jen ze střídačky. Jenže chvilkové vyřazení Lukáše Sedláka ze hry dostalo Jiřího Smejkala na plac, rovnou do první speciální formace Dynama. Osmadvacetiletý centr pak vytáhl puk zpoza branky a hrubou silou ho přetlačil přes beton brněnského brankáře Michala Postavy. Tak vznikla důležitá úvodní trefa vyhroceného mače. „Provokovali nás, ale soustředili jsme se, že chceme vyhrát,“ líčil zahajovací střelec po výhře 4:1 ve třetím duelu finále, Pardubice vedou nad Brnem 2:1 na zápasy.

Platí, že jste ve třetím finále ideálně nastavili mentalitu a přístup?

„Soustředíme se zápas od zápasu. Bylo důležité dostat se do vedení. Myslím si, že jsme si vítězství zasloužili.“

Čím konkrétně?

„Když člověk chodí do brány, platí to na každého gólmana. Musíte chodit před něj, dostávat ho pod tlak, což se nám tentokrát podařilo. Tím jsme vyhráli zápas.“

Taky jste vaší zásluhou skórovali jako první, což bývá hlavně proti Kometě klíčové.

„Ve vypjatých zápasech, kdy je to většinou o jednom gólu, dělá první branka hodně. My jsme ji dali, bohužel Kometa později snížila na 1:2, ale skvěle jsme k tomu přistoupili, ještě víc zapnuli. Po gólu na 3:1 jsme si výsledek celkem hlídali a přidali i čtvrtou branku.“

Přišla vám po brněnském snížení vhod také komerční pauza?

„Možná jo. Vlítli na nás, ale pořád jsme je drželi venku, nepouštěli je před bránu. Jednou to před ní dali, hezky trefili. Jak jsem ale říkal, dobře jsme zareagovali.“

Poradili jste si taky s emocemi?

„Soupeř se snaží provokovat, ale soustředili jsme se, že chceme vyhrát. Nechtěli jsme se zúčastňovat těchto věcí. Vyplatilo se nám to, bereme druhý bod.“

Bylo to i přestávkové téma po úvodní, asi nejvášnivější části?

„V první třetině se do nás snažili chodit hodně po odpískání i po bulích. Provokovali nás, takže jsme si akorát řekli, že musíme hrát dál stejně. To jsme dělali skvěle.“

Což asi při bouřlivé kulise ve Winning Group Areně nebývá snadné.

„Fanoušci byli slyšet, udělali skvělou atmosféru. Dobře jsme se s tím popasovali, nenechali jsme se vtáhnout a hráli, co jsme chtěli.“

Je to ještě těžší třeba pro takového Lukáše Sedláka, neboť je častým terčem protivníků?

„Zvládáme to všichni, nikoho bych nevypichoval. Jsme v hlavách nastavení tak, že je nejdůležitější vyhrávat zápasy. Proto jsme se dostali do vedení.“

Co říkáte na obránce Komety Libora Zábranského, který v závěru odvolal pardubický faul?

„Klobouk dolů. V tak velkém zápase mohli mít přesilovku, dostat se zpátky do hry. Ukazuje, že je fér kluk.“