S Tomajkem končí v Olomouci třetina kádru! Přijde trenér z Maxa ligy a miliardář?

Po dlouhých letech začíná v Olomouci éra po Janu Tomajkovi, který se rozhodl opustit pozici hlavního trenéra i jednatele klubu. „Obsáhleji se k celé situaci vyjádřím v dalších dnech,“ sdělil stručně spolu s poděkováním Tomajkovi za odvedené služby šéf Mory Erik Fürst v pondělí.

Co oznámí? Předně se čeká na to, zda coby většinový majitel bude v „plecharéně“ vůbec pokračovat i on. Nejenže Fürst v minulosti několikrát naznačoval, že donekonečna se na Hané hokejem nervovat nebude, ale čím dál víc sílí hlasy o možnosti, že by do HCO vstoupil miliardář Richard Morávek.

Ten chce v Olomouci na vlastním pozemku postavit novou multifunkční arénu, o čemž již dlouho jedná s městem. Zatím neúspěšně.