„Hokejový klub obdržel od hráče Matěje Chalupy informaci, že měl pozitivní dopingový nález v semifinálovém zápase Tipsport extraligy hraném dne 7. 4. 2025. Následně byla tato informace klubu potvrzena i ze strany Antidopingového výboru ČR (ADV). Zbývající dva hráči klubu, kteří byli testováni, měli dopingový test negativní. Předchozí dopingové testy provedené ze strany ADV v této sezoně byly všechny negativní.

Hokejový klub po událostech ze sezony 2022/23 ihned zavedl opakované testy všech hráčů týmu v průběhu celého roku a jen v letošní sezoně byl každý hráč pětkrát testován. Výsledky všech testů byly vždy negativní, přičemž poslední testování proběhlo před startem play off. Zároveň s tímto klub pevně zakotvil všem hráčům ve smlouvách i jejich povinnost veškeré léky, potravinové doplňky, vitamíny atd. vždy konzultovat s klubovým lékařem a před jejich požitím si vždy vyžádat jeho písemný souhlas. Klub má nulovou toleranci k porušení tohoto pravidla. Spolu s pravidelnými testy navíc všechny hráče v rámci celé organizace během sezony opakovaně klub školí, aby v žádném případě nekonzumovali přípravek, který nebude schválený klubovým lékařem.

O to více klub mrzí, když se nyní dozvěděl od hráče Matěje Chalupy, že měl pozitivní dopingový nález. Hráč má smlouvu uzavřenou s SC Kolín, kde nastupoval v průběhu sezony v Maxa lize a ve vyšší soutěži měl vyřízené střídavé starty. Za klub nastoupil do posledních dvou zápasů základní části a v některých zápasech play off. Jakým způsobem došlo k tomuto dopingovému případu, zatím neví nic klub, ani hráč. I přesto, že šlo primárně o hráče SC Kolín, který za klub hrál výjimečně, je to zdrcující informace. Cílem organizace je hrát fair-play a pokud se odpovědnost hráče potvrdí, bude postupováno s nulovou tolerancí.“