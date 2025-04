Na titul se Slavií z roku 2008 Roman Červenka nenavázal, ani na Gagarinův pohár z jara 2015. Deset let poté v extraligovém finále padl s hokejisty Komety. Kdo by to před play off řekl… Ale taky by málo lidi čekalo tak markantní vzestup Dynama v pravou chvíli, těsně před vyřazovací fází. „Je těžké radovat se z druhého místa,“ hlesl 39letý útočník asi půl hodiny po ztracené bitvě (0:3).

S ručníkem kolem krku odpovídal na důvody, proč zlaté tažení nevyšlo. Ale i na spekulace, že by snad po již uplynulé sezoně mohl z Pardubic odejít, byť jej s Dynamem ještě váže smlouva. Ovšem popořádku…

Na začátku jste měli až drtivý tlak, tam jste potřebovali, aby vám to spadlo do brány Komety, že?

„Přesně tak.“

Můžete to rozvést?

„Nevím, co k tomu říct víc. Skvěle popsáno… Takový byl pocit. Nevím, jak to vypadalo seshora, ale každé střídání jsme měli dobré. Dostali jsme se do zápasu, chtěli jsme být aktivní, jít si pro to. Bohužel, jejich brankář byl skvělej a my jsme to nedokázali dostat za něj.“

V jaké fázi se vám dostalo do hlav, že to v sedmém zápase asi nevyjde?

„Trošku možná už v první třetině, ale pořád jsme věřili, bylo to jenom o gól. Hlavy jsme nevěšeli, první třetina byla dobrá. Oni dali gól z jediné šance, víc toho myslím neměli. A dali gól. Trochu to s tím týmem zamává, ale pokračovali jsme. Ovšem jak říkáte, bylo tam od nás strašně moc vynaložené energie, která bohužel k ničemu nevedla.“

Druhý gól Komety padl z přesilovky, která neměla být, protože Petra Muellera zasáhl Lukáš Cingel, což ne všichni postřehli. Nebo ano?

„Věděli jsme, jak to bylo, ale co naděláte? Je to tak, jak to je.“

Po třetí trefě do prázdné bylo hotovo?

„Popisujete to výborně… (s hořkým úsměvem) Fakt nevím, co na to říct. Tak to bylo. Dneska nám to nebylo souzené, tak to cítím. Asi nakonec rozhodla úvodní třetina, Kometa se po gólu oklepala, věděla, co musí hrát, dobře bránila. Takhle nachytala i Spartu. Venku prostě hrála skvěle celé play off a díky tomu vyhrála titul. Potřebovali jsme dát gól stejně jako ve druhém zápase tady, po něm jsme hned dali druhý, hala nám dala energii. To se teď nepovedlo a bez toho vyhrát nemůžeš.“

Rozhovor pokračuje pod infografikou

Který moment vám přijde jako zlomový z vašeho pohledu?

„Pátý zápas doma jsme to nebyli my, ten jsme tak trochu odevzdali. Jenže Kometa hrála venku fakt dobře. Všechny série, nachytala nás taky. Ale po pátém jsme jeli k nim hodně sebevědomí a hladoví, podali jsme dobrý výkon. Doma jsme to měli připravené, ale jak jsem řekl, bez gólu to nejde. Těch momentů bychom našli víc. Ale škoda, že jsme z toho chtíče a tlaku v sedmém nevytěžili víc.“

Jak zhodnotíte celou sezonu? Očekávání byla velká, v Pardubicích se mluví každý rok o zlatu, klub si vzal vás, abyste k němu pomohl. Takže když se ohlédnete?

„Sezona byla náročná, na druhou stranu, byli jsme hrozně blízko. Teď to strašně mrzí. Kdybys vypadl v prvním kole, nebo ve finále prohrál 4:1, není to takové jako teď. Musíme se z toho ponaučit, ze všech věcí, co se staly v celé sezoně. Myslím, že jsme odvedli dobré play off, bohužel něco málo chybělo. Nemá cenu hledat výmluvy, dneska tomu chyběl gól. Je to fakt škoda. Sezona se nehodnotí podle toho, jak probíhá, ale jak končí. Byli jsme kousek od toho, aby skončila dobře, ale bohužel.“

Ceníte se nejvíc semknutí kabiny, které přišlo před play off?

„Určitě. Play off jsme až na pár výjimek hráli dobrý hokej, bylo to tam. Na druhou stranu, je těžké se radovat z druhého místa. Aspoň je vidět, že vyhrávat tituly není samozřejmost. Je potřeba si každé šance vážit. I ta medaile má svoji cenu, ale play off hraješ proto, abys vyhrál.“

Očekáváte nyní telefonát od Radima Rulíka, abyste se připojil k reprezentaci?

„Jestli ho čekám?“

Nebo máte něco jiného naplánované během mistrovství světa?

„Nemám nic jiného. Uvidíme, jestli bude zájem.“

Řešilo se, zda v Pardubicích zůstanete po této sezoně. Je na těch zvěstech něco?

„Vůbec. Nevím, nic konkrétního jsem neřešil, ani to není teď na pořadu dne. Mám smlouvu.“