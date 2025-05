Ve stopách Postavy. Ukázal nám, že to jde i z první ligy, chválí si nová dvojka Bruslařů

Po dvou fantastických sezonách v dresu Přerova dostal Michal Postava nabídku z extraligové Komety. Víc popisovat jeho fantastický příběh není nutné. Dominantní výkon v roli klubové jedničky, tři vychytané nuly v play off a nakonec juchání s pohárem na ledě Pardubic po sedmém finále.

„Asi si to nemohl představovat líp. Poslední zápas jsem radši ani nesledoval, protože jsem mu to strašně přál. Zasloužil si to a naštěstí to vyšlo,“ usmívá se Mokry při zmínce brankářského kolegy.

V Přerově se spolu nepotkali, přesto se znají už z mládežnických let, kdy jezdili společně na tréninkové kempy. Jejich hokejový osud je však zajímavě provázaný i v dospělé kategorii. Právě Mokryho si Zubři vytipovali jako náhradu za odcházejícího Postavu a nemohli zvolit lépe.

Jako Postava? Musím si to vypracovat a odmakat

Někdejší gólman Frýdku-Místku, Olomouce nebo Šumperku zasáhl v základní části do 41 zápasů, úspěšnost zákroků vytáhl na skvělých 93,08 % a hlasitě si řekl o šanci v nejvyšší soutěži. Stejně jako před rokem brněnský hrdina Postava. „Asi nebudu mít takové štěstí jako Posty, že se hned dostanu na jedničku. Musím si to vypracovat a odmakat,“ říká Mokry na startu štace v Boleslavi.

U Bruslařů má krýt záda zkušenému Dominiku Furchovi. „Budu od něj všechno okoukávat, věřím, že i to mě posune. Slyšel jsem o něm jen dobré věci,“ pochvaluje si mladý gólman.

Do extraligy přinese kromě hráčského umu i hodně nezvyklé příjmení. Vedle útočníka Filipa Suchého teď bude mít Mladá Boleslav i Mokryho. Neobvykle bez čárky nad ypsilonem. „Co mi říkali rodiče, vzniklo to, když se narodil děda. Doktor ho napsal špatně a od té doby nám to tak zůstalo,“ vysvětluje nová extraligová tvář.

Sám Mokry je dalším důkazem, jak dobře se v Přerově vychovávají brankáři. „Před sezonou byli jinačí nabídky, ale chtěl jsem do Přerova, protože jsem věděl, že se tam dobře pracuje s gólmany a většinou vyletí do extraligy. To se povedlo, nemůžu litovat. Kdybych nepodepsal extraligu, určitě bych tam chtěl zůstat,“ přikyvuje boleslavská posila.

V čem podle ní tkví kouzlo úspěšné gólmanské školy na Hané? „Je tam výborný trenér gólmanů Jirka Sklenář. Pod ním už vyrostlo hodně gólmanů. Káca (Ondřej Kacetl), Lukáš Klimeš, teď Posty. Dělá to moc dobře,“ popisuje Mokry.

„Určitě je to o individuálním přístupu. Já konkrétně řešil, jak lépe číst hru, občas nepřejíždět některé situace, nevylítávat tolik z brány. Na tom jsem hodně zapracoval,“ dodává.

O zdokonalování se Mokry pokouší i mezi sezonami. Když skončil na ledě, naskočil na beton a umělou plochu a válí v hokejbale. Dres Hostivaře poprvé oblékl v půlce března a momentálně v play off pomohl vychytat dvě výhry nad Ústím nad Labem.

„Nevydržel bych asi sedět doma a nic nedělat. Hokejbal mě baví, mám to jako relax a furt je to spojené s hokejem. Akorát jsou tam boty místo bruslí, jinak je to v podstatě stejné. Myslím, že mě to i posouvá,“ říká kometa uplynulého maxaligového ročníku.

Ve vyšší soutěži nejde úplně do neznáma. V extralize už zasáhl do čtyř zápasů v sezonách 2019/20 a 2020/21 v barvách Olomouce. „Tehdy jsem tam šel s čistou hlavou, mohl jsem jen získal. Užil jsem si to. Teď je větší tlak už jen tím, že jsem tu nastálo. Mám ale trošku jinak nastavenou hlavu a i práce na ledě je trošku jinačí,“ porovnává Mokry.

U Bruslařů ho čeká první angažmá mimo Moravu a Slezsko. Zvykat si bude na nové prostředí i spoluhráče. „Znám tu akorát Gewiho (Petra Gewieseho). Párkrát hrál v Šumperku, když jsem tam byl. Jinak je to pro mě prakticky velká neznámá. Myslím, že to zabere tak týden a snad se zabydlím dobře,“ přeje si mladý brankář na začátku nové kapitoly.