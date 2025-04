Velký flastr pro Ševce od disciplinárky: půl sezony bez hokeje a mastná pokuta. Trestá ho i klub

Vstoupit do diskuse (

Vstoupit do diskuse ( 12 )

Vstoupit do diskuse ( 12 )

Martin Ševc už zná verdikt extraligové disciplinární komise v případu vulgárního napadení rozhodčích Květoně a Pražáka po pátém duelu čtvrtfinále play off mezi BK Mladá Boleslav a Mountfield HK. Sportovní manažer Bruslařů po duelu vystartoval na arbitry v prostoru mezi střídačkami, kde neměl co dělat. „Zm*di zas*aný, chcípněte včetně tvojí rodiny,“ napsali muži v pruhovaném do zápisu o utkání.