Ščotka o mistrech z Komety, jak je neznáte: Mongol, Čobolski i agresivní Ostravák... Co čumíš?

Ščotka: „Šimona znám dlouho. I jeho bráchu Matěje. Ten mi psal ještě ve čtvrtfinále, že když nevyhrajeme, zničím tradici, že Ščotka+Stránský=úspěch. Tak jsem měl trošku nervy… Nechtěl jsem to zkazit, dostal bych to sežrat. Když jsme vyhráli v semifinále, napsal mi: ´Neposral jsi to.´ S Matějem jsem byl na pokoji loni na mistrovství v Praze i předtím, když jsme udělali bronz. Teď v play off jsem bydlel se Šimonem. Od klubu to byl výborný kup. Je výborně technicky vybavený, hru vidí jinak než ostatní. To, že někdy ztratí puk na modré, k hokeji patří. Potom dvakrát nahraje do šance a vedeme 2:1. Někdy mě hodně bije. Přijde za mnou a jen tak mi dá pěstí do žeber. Podle mě nemá cit v rukou. Řeknu mu: ´Co děláš? A on na mě: Co čumíš?! Prostě agresivní Ostravák. Ale mám ho hrozně rád.“