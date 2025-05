Mistrovská Kometa má zpátky Krále, přichází i další ze Zohornů. A velké jméno do obrany?

Očekávané posílení defenzivy mistrovské Komety je tady. Do klubu se vrací odchovanec Filip Král (25), jenž odehrál poslední sezonu na farmě Pittsburghu v týmu Wilkes-Barre/Scranton s bilancí 63 zápasů, 30 bodů (7+23). Do vysněné NHL se neprosadil a navzdory tomu, že měl u Penguins smlouvu do léta 2026, se vrací do Česka. Podle informací webu iSport podepsal s Brnem tříletý pakt. Dalším novicem do obrany by mohl být Jan Košťálek (30), naposledy člen kádru Vítkovic.

Králův návrat byl v plánu delší dobu, nyní přišlo oficiální potvrzení. Kreativní bek byl oporou Brna už v ročníku 2020/21, kdy se dostal i do reprezentace a posléze k angažmá v Torontu. Za Maple Leafs se dočkal dvou startů v NHL, natrvalo však do nejlepší ligy světa neprorazil. V předloňské sezoně působil ve finském Pelicans Lahti, následně to opět zkusil za mořem v Pittsburghu. Teď se rodák z Blanska rozhodl upsat na delší dobu Kometě, která nejspíš přijde o důležitého obránce Nicolase Beaudina. Ten aktuálně bojuje o místo na soupisce Kanady pro mistrovství světa.

„Filip Král patří do generace hráčů typu Lukáš Dostál, Martin Nečas, Michal Kunc, Dalda Mikyska, mladý Libor a další. Všichni asi ví, že jsem ho trénoval už od 3. třídy. V obraně hrál s mým synem Liborem a plán je takový, že na to navážou i v seniorském hokeji. Filipovi jsem sice přál, aby se prosadil v NHL, ale na druhou stranu jsem rád, že přichází do Komety. Plní se tím moje přání, aby se naši odchovanci vraceli do mateřského klubu,“ uvedl majitel Libor Zábranský na oficiálních stránkách šampiona.

Úřadující český mistr oznámil také příchod zkušeného útočníka Tomáše Zohorny (37) z Českých Budějovic, o čemž psal iSport už dříve. V jednom týmu se sejde s bratrem Hynkem, naopak transfer Radima Zohorny ze Švýcarska pro letošek padá. „Tomáš se k nám typologicky hodí,“ poznamenal Zábranský, jenž se stále nevzdal snu mít v kádru kompletní sourozenecké trio. Snad za rok…

Nový kontrakt podepsal finský centr Arttu Ilomäki (33), střelecký fantom play off. „Potvrdil kvalitu, kterou v sobě má. Navíc musím ocenit jeho přístup k našim mladým hráčům. Coby cizinec se k tomu postavil neuvěřitelně,“ ocenil boss Komety.