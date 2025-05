Juniorský mistr světa, starty za Nashville, elita ve Finsku. Kladno cílí na zajímavé jméno

David Farrance. Tohle může být hodně zajímavá akvizice do české hokejové extraligy. Před osmi roky vyhrál juniorské mistrovství světa, za spoluhráče měl Quinna Hughese nebo Bradyho Tkachuka, patřil mezi defenzivní lídry NCAA. Mihl se v NHL v dresu Nashvillu a v poslední sezoně zaperlil ve Finsku. A pozor, neperou se o něj velké tuzemské kluby, ale ten, který by chtěl nahoru patřit a docela dost pro to dělá.

Podle informací iSportu se na radaru kladenského klubu objevuje celkem velká ryba, rozhodně ne kusovka na vypolstrování soupisky na defenzivním postu. Kdyby transfer klapl, kdo ví, třeba by se mohlo jednat o podobný majstrštyk jako v případě Eduardse Tralmakse, protože Farrance je ofenzivní a produktivní bek do přesilovky, za nějž hovoří slušná čísla.

Především ta z poslední sezony. Tu brzy 26letý rodák z Victoru a 180 centimetrů vysoký levoruký hráč z třetího kola draftu (92. celkově) strávil ve finském týmu KooKoo, za nějž v 53 utkáních základní fáze posbíral 37 bodů (2+35). Už z tohoto zápisu je patrné, že nepatří mezi nekompromisní kanonýry, mezi kreativní beky však rozhodně ano.

Farrance je oceňovaný za to, že umí dobře vyvážet puky z hloubi pole do ofenzivní třetiny, vyniká velmi dobrým bruslením a šikovnýma rukama. V produktivitě obránců finské Liigy skončil v ročníku osmý a po vypršení ročního kontraktu nemá o zajímavé návrhy nouzi.

Vytvoří Kladno partu ofenzivních beků?

Jisté je, že změny angažmá Farrancemu rozhodně nečiní potíže. Jakmile během sezony 2020/21 dokončil studium na Bostonské univerzitě a střihl si dvě zápasové epizody v NHL za Nashville Predators, rozjel kočovný život.

Co sezona, to minimálně jedno angažmá. Za posledních pět let vystřídal devět klubů, krom univerzity a Predators přidal starty ve čtyřech farmářských týmech AHL (Milwaukee Admirals, Chicago Wolves, Colorado Eagles a Toronto Marlies), okusil i ECHL (Newfoundland). Přes Ingolstadt (DEL) se loni dostal do KooKoo, kde se mu díky vydařené sezoně otevřelo víc dveří do evropských soutěží.

Rytíři už v rámci off-season posílili defenzivní řady o Jérémieho Blaina, dlouholetého lídra obrany hradeckého Mountfieldu. Pokud by vyšel i příchod Farranceho, vedle Phila Pietronira by Středočeši drželi velmi zajímavou ofenzivní kartu v obranných formacích.

Během pondělka navíc Rytíři dotáhli příchod útočníka Kellyho Klímy, jemuž končil kontrakt v Liberci. Velká kádrová proměna po nástupu nového sportovního šéfa Tomáše Plekance pokračuje.