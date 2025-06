Bulíř otevřeně o konci v Liberci: Necítil jsem opravdový zájem. Do toho ta ruka…

Necelých 15 sezon oblékal dres libereckého áčka, po prvních devíti letech si odskočil do Magnitogorsku, po dvanácti si střihl rok v Plzni a pak zase tři pod Ještědem. V extralize byste těžko hledali většího patriota, než je Michal Bulíř. Ve 33 letech opouští rodiště, na tři sezony se upsal Českým Budějovicím. Proč? Co mu nesedělo na jednáních s Tygry a z jakého důvodu musel k chirurgovi Radku Kebrlovi na reoperaci ruky?

Když se během minulé sezony v podcastu Zimák otevřelo téma Michal Bulíř, Radek Duda nadhodil, že liberecký centr mohl být ještě dál, kdyby dával hokeji víc. Tahle otázka padla i v rozhovoru pro iSport.

„Teď už hokeji dávám maximum,“ ujišťuje majitel 641 extraligových startů, jenž bodově nejlepší sezonu paradoxně prožil v Plzni v období 2021/22, kde zapsal 29 gólů a 60 bodů. Teď doufá, že změna prostředí mu znovu perfektně sedne.

Dochází vám, že u Bílých Tygrů končíte a už si za ně možná nikdy nezahrajete?

„Už jsem s tím celkem srovnaný. Ale ze začátku to bylo složitější. Když jsem se dozvěděl, že tady nebudu pokračovat, bral jsem to těžce. To samé rodina, manželka a naše děti. Jakmile se dozvěděly, že se budou přesouvat, hlavně naše holky to nenesly snadno a obrečely, že opustí kamarády. Teď už se však těšíme na nové prostředí a zážitky.“

Jaké to bylo u vás doma při oznamování, že měníte štaci?