Orct jako kronika Litvínova: o finále, pěsti Žemličkovi i naštvaném odchodu | iSport.cz

Tribuny ho oslavovaly hodně často, vstoupil mezi litvínovské božstvo. Zdeněk Orct (49) chytal za „Chezu“ třináct let. Pak odešel, ale vrátil se v roli trenéra brankářů. Obsáhl velkou část klubové historie, může být chodící kronikou. Ještě jako brankář v přilbě a s mřížkou prožil sám dvě finále, v roce 1991 jako týmová jednička. „Být zkušenější, mohl mít Litvínov titul už tenkrát,“ tvrdí. Povedlo se to až před pěti lety, kdy už byl liberecký rodák členem realizačního týmu.

Brankáři na úpatí Krušných hor měli vždycky sychravý život. Vpředu soubor písní a tanců, šikovných bohémů, kteří si hokej užívali, sypali góly, zato bránit se jim nechtělo. I mnohé beky to táhlo spíš dopředu. Pro diváky často pokoukáníčko, pro muže v maskách očistec.

„Říkalo se, že tým musí dát ještě víc gólů, než brankář pustí. Ale jakmile potom člověk někam přišel, byl už z Litvínova vycvičený. Za všechno mohl gólman, jeho chyba, že to nepochytal, a ostatní se můžou podělat. Myslím to ironicky, ale je to tak. Až trenér Václav Sýkora nabádal hráče, aby se vraceli dozadu. Taky jsem za něj měl nejlepší čísla,“ vzpomíná Zdeněk Orct.

Útočné sklony se přitom v Litvínově dědí. „Předávalo se to z generace na generaci. Viděli to u jednoho, u druhého, probíhalo to ve vlnách. V poslední době nemáme v podstatě nikoho, kromě Myšáka. Ale myslím, že to zase přijde, vrátí se to,“ věří.

K chytání ho přivedl děda v rodném Liberci. Za asistence trenéra prvních mistrů světa z roku 1947. „Mike Buckna tam jezdil na dětské turnaje. Ve Slovanu Bratislava měl synovce Matěje Buknu. Je stejný ročník, hráli jsme spolu pak v nároďácích. S panem Bucknou mám fotku, děda mi udělal pamětní knihu, které si vážím, pokračovaly v tom máma s mojí sestrou,“ vypráví.

Litvínov až po maturitě

Liberec hrál tehdy třetí soutěž zvanou II. národní liga. Orcta zvali na juniorské výběry, byl jediný gólman, jenž nepůsobil v elitním klubu. Litvínovští ho oslovili, když mu bylo šestnáct. „Přijeli pánové Vopat a Zíma starší, jenže táta je vyhodil