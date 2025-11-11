Předplatné

ONLINE MS do 17 let: Česko - USA 0:1. Favorit udeřil po šancích mladíků, trefil se Albert

Český záložník Hugo Sochůrek v souboji s americkým soupeřem
Český záložník Hugo Sochůrek v souboji s americkým soupeřemZdroj: x.com/@ceskarepre_cz
Čeští fotbalisté do 17 let se chystají na start zápasu na mistrovství světa
Útočník Adam Novák nastupuje do utkání mistrovství světa hráčů do 17 let
Základní jedenáctka české fotbalové reprezentace do 17 let pro zápas s USA
Trenér Pavel Drsek před odletem na MS U17 v Kataru
Poslední hrací den základních skupin mistrovství světa fotbalistů do 17 let přinese rozuzlení. Češi hrají v Dauhá proti USA a pokud dokážou bodovat, postoupí do další fáze. Vzhledem k systému turnaje jim pravděpodobně bude stačit i případná mírná porážka. Američané na turnaji zatím neztratili ani bod, čeští mladíci si svou cestu po vysoké výhře nad Tádžikistánem (6:1) zkomplikovali prohrou 1:2 s Burkinou Faso. Zápas proti výběru USA sledujte od 15:45 ONLINE na webu iSport.

Sledujte on-lineLIVE
01

Tabulka skupiny I

1.USA22003:16
2.Česko21017:33
3.Burkina Faso21012:23
4.Tádžikistán20022:80

