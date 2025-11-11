ONLINE MS do 17 let: Česko - USA 0:1. Favorit udeřil po šancích mladíků, trefil se Albert
Poslední hrací den základních skupin mistrovství světa fotbalistů do 17 let přinese rozuzlení. Češi hrají v Dauhá proti USA a pokud dokážou bodovat, postoupí do další fáze. Vzhledem k systému turnaje jim pravděpodobně bude stačit i případná mírná porážka. Američané na turnaji zatím neztratili ani bod, čeští mladíci si svou cestu po vysoké výhře nad Tádžikistánem (6:1) zkomplikovali prohrou 1:2 s Burkinou Faso. Zápas proti výběru USA sledujte od 15:45 ONLINE na webu iSport.
Tabulka skupiny I
|1.
|USA
|2
|2
|0
|0
|3:1
|6
|2.
|Česko
|2
|1
|0
|1
|7:3
|3
|3.
|Burkina Faso
|2
|1
|0
|1
|2:2
|3
|4.
|Tádžikistán
|2
|0
|0
|2
|2:8
|0