Buenas noches! Popletený Trpišovský rozesmál novináře, Bilbao mu připomíná éru Fergusona
Přišel evidentně v dobré náladě. Jindřich Trpišovský je natěšený na zajímavý evropský střet a mimo jiné i na kouče Ernesta Valverdeho, kterého slávistický trenér potká v Evropě už počtvrté, čímž vyrovná rekord, který drží s exfeyenoordským Arnem Slotem. Před pátým utkáním v Lize mistrů mimo jiné prozradil, že nasadí Davida Douděru, vysekl poklonu filozofii Bilbaa, ale také lehce zaplaval v určení toho, kolik hodin zrovna je.
V naplněném tiskovém centru Slavie kromě českých novinářů seděla i parta zvídavých španělských reportérů. Při první dotazu, který si Trpišovský poctivě vyslechl od překladatele ve sluchátku, se jal k odpovědi. „Dobrý večer…,“ začal, načež se na něj tiskový mluvčí Michal Býček podíval se zvednutým obočím, jelikož na hodinkách bylo kousek po druhé hodině odpolední.
„Poledne tedy… nejsem zvyklý na ty předzápasové tiskovky,“ kroutil hlavou s úsměvem Trpišovský a začal znovu: „Takže dobrý večer…“. To už se začal smát celý sál včetně spolusedícího Michala Sadílka. Sami Španělé si z popleteného trenéra následně udělali srandu, když ho pozdravili „Buenas noches.“
Je i další zúčastněné samozřejmě zajímal střet s Ernestem Valverdem, Trpišovský na něj totiž naráží už počtvrté. Zažili spolu dvojzápas s Barcelonou (1:2, 0:0) i loňské střetnutí na stadionu Bilbaa (0:1). Už při losu kouč Slavie deklaroval, že se na jednašedesátiletého stratéga moc těší, i protože s ním našel před rokem společnou řeč.
„Bavili jsme se před zápasem i po zápase, máme spolu historii. Je to hrozný sympaťák, který prošel velkými kluby, jeho životopis je dobrou vizitkou. Když vidíte tým, hned poznáte, že ho trénuje on. Líbí se mi jeho klid a nadhled, který během zápasů má. Když někoho potkáte v Evropě počtvrté, znáte ho líp. Těším se na to setkání, vždy jsme mu zápasy udělali těžké. Věřím, že to tak opět bude a po utkání si opět popovídáme,“ vyhlíží.
Douděra se vrací do základu
Přispět by k tomu měli všichni hráči, kteří byli k dispozici proti Bohemians. Otazníčky se vznáší nad Christosem Zafeirisem a Davidem Mosesem, kteří hráli o víkendu s teplotou a Řek ještě netrénoval. Trpišovský se zároveň vrátil k tradici, kterou na předzápasových tiskovkách držel – prozradit jednoho hráče ze základu. Tím je navrátilec David Douděra. „Je to důležitá postava týmu,“ deklaroval.
Návrat k tradici plyne i z toho, že Slavia už jedenáct utkání v Evropě nezvítězila. Nyní má před sebou unikátní šanci – tým, který se od podzimního střetnutí příliš nezměnil, a Slavia mu tehdy dokázala pořádně zatopit. Tehdy sklidila pochvalné ohlasy ze strany soupeře, španělských fanoušků i expertů. Ale nebyl z toho ani bod.
„Dostali jsme tehdy lekci z produktivity, kdy Nico Williams dal z jediné střely na bránu gól, neberu to ale jako nějakou příležitost na pomstu. Chceme spíš potvrdit, že náš výkon tam nebyl náhodou. Teď měli nějaké horší výsledky, ale to bylo absencí bratrů Williamsových. Je to extratřída. Jinak je tam hodně stejných hráčů, stejný trenér. Půjdou proti nám v nejsilnějším složení,“ předvídá.
Řeč samozřejmě přišla i na aspekt, který dělá Bilbao speciálním – filozofii, která dovoluje nosit červenobílý dres jen hráčům, kteří mají kořeny v Baskicku. I přesto se Athletic pravidelně umisťuje na těch nejvyšších příčkách ve španělské La Lize, byť nyní je momentálně osmý.
„Hrozně se mi to líbí, mít takový vztah ke klubu a kraji. Pak je asi otázka pro ně, jak je to limituje, jakou šanci mají s tímhle udělat titul v La Lize, protože vám to hrozně omezuje počet hráčů, které si můžete vzít do týmu. Zjednodušeně mě napadne Manchester United za Alexe Fergusona, kdy páteř týmu byla vždy z anglických hráčů a každé přestupní období brali alespoň jednoho. Ve zmenšených podmínkách se o to ve Slavii snažíme, aby velká část týmu byla česká. Ale samozřejmě jsme ohledně rozpočtu trochu níž. Když chce mít český tým přesah do Evropy, nemyslím si, že to může poskládat z domácích hráčů, protože spousta kluků i chce odcházet ven,“ uzavřel pondělní „večer“.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Bayern
|4
|4
|0
|0
|14:3
|12
|2
Arsenal
|4
|4
|0
|0
|11:0
|12
|3
Inter Milán
|4
|4
|0
|0
|11:1
|12
|4
Manchester City
|4
|3
|1
|0
|10:3
|10
|5
Paris SG
|4
|3
|0
|1
|14:5
|9
|6
Newcastle
|4
|3
|0
|1
|10:2
|9
|7
Real
|4
|3
|0
|1
|8:2
|9
|8
Liverpool
|4
|3
|0
|1
|9:4
|9
|9
Galatasaray
|4
|3
|0
|1
|8:6
|9
|10
Tottenham
|4
|2
|2
|0
|7:2
|8
|11
Barcelona
|4
|2
|1
|1
|12:7
|7
|12
Chelsea
|4
|2
|1
|1
|9:6
|7
|13
Sporting
|4
|2
|1
|1
|8:5
|7
|14
Dortmund
|4
|2
|1
|1
|13:11
|7
|15
Karabach
|4
|2
|1
|1
|8:7
|7
|16
Atalanta
|4
|2
|1
|1
|3:5
|7
|17
Atlético
|4
|2
|0
|2
|10:9
|6
|18
Eindhoven
|4
|1
|2
|1
|9:7
|5
|19
Monaco
|4
|1
|2
|1
|4:6
|5
|20
Pafos
|4
|1
|2
|1
|2:5
|5
|21
Leverkusen
|4
|1
|2
|1
|6:10
|5
|22
Club Brugge
|4
|1
|1
|2
|8:10
|4
|23
Frankfurt
|4
|1
|1
|2
|7:11
|4
|24
Neapol
|4
|1
|1
|2
|4:9
|4
|25
Marseille
|4
|1
|0
|3
|6:5
|3
|26
Juventus
|4
|0
|3
|1
|7:8
|3
|27
Bilbao
|4
|1
|0
|3
|4:9
|3
|28
Saint Gilloise
|4
|1
|0
|3
|4:12
|3
|29
Bodo/Glimt
|4
|0
|2
|2
|5:8
|2
|30
Slavia
|4
|0
|2
|2
|2:8
|2
|31
Olympiacos
|4
|0
|2
|2
|2:9
|2
|32
Villarreal
|4
|0
|1
|3
|2:6
|1
|33
FC Kodaň
|4
|0
|1
|3
|4:12
|1
|34
Kajrat
|4
|0
|1
|3
|2:11
|1
|35
Benfica
|4
|0
|0
|4
|2:8
|0
|36
Ajax
|4
|0
|0
|4
|1:14
|0
- Osmifinále
- Play-off