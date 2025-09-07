Lotyšská stopa v extralize: král bodování, vítěz Stanley Cupu či bek, co otevřel cestu
Útočníci Haralds Egle a Renars Krastenbergs se v nadcházející sezoně stanou Lotyši s pořadovým číslem 46 a 47, kteří okusí českou extraligu. Zatímco někteří jejich krajané se v soutěži jen mihli, další v ní zanechali výraznou stopu. Egle s Krastenbergsem se pokusí doplnit druhou skupinu a s Karlovými Vary a Olomoucí udělat úspěch. Kteří jejich krajané se zatím nejvýrazněji zapsali do extraligové historie?
Oskars Cibulskis
obránce, 37 let
bilance v extralize včetně play off: 5 sezon, 255 zápasů, 66 bodů (18+48)
V počtu odehraných zápasů v základní části extraligy je mezi Lotyši čtvrtý. První tři roky v Česku strávil v Hradci Králové, později přidal po sezoně v Litvínově a v Kladně. Bodové maximum (7+10) z premiérového ročníku nikdy nepřekonal, ale platil za spolehlivého zadáka. Poslední dvě sezony využívali jeho služeb v Dánsku, kde by měl strávit další rok. V kariérním rejstříku má statisticky velmi podobný zápis jako jeho krajan Maris Bičevskis.
Normunds Sejejs
obránce, 57 let
bilance v extralize včetně play off: 4 sezony, 196 zápasů, 81 bodů (21+60)
Jako první Lotyš se v extralize napevno usadil. Podobně jako řada krajanů začínal v Litvínově, další dvě sezony přidal v Karlových Varech. I s play off atakoval dvě stovky odehraných zápasů, ale později odešel na Slovensko do Dukly Trenčín a Slovanu Bratislava. Nejúspěšnější sezonu prožil v Litvínově, kde se druhý rok vyhoupl na 25 kanadských bodů (6+19). Až po něm se v soutěži usadili další lotyšští hráči jako Janis Andersons, Jekabs Redlihs nebo Aleksandrs Jerofejevs. Sejejs jim otevřel cestu.
Uvis Balinskis
obránce, 29 let
bilance v extralize včetně play off: 3 sezony, 153 zápasů, 82 bodů (26+56)
Lotyšům i domácím hráčům ukázal, kudy vede cesta z extraligy do NHL. Zaujal už v Litvínově, průlomový ročník zažil v Liberci, kde za základní část posbíral 35 bodů (11+24). Netrvalo dlouho a přilétlo laso z Floridy. Tam se lotyšský bek postupně zabydlel v sestavě a sledoval dva triumfy ve Stanley Cupu. V sestavě letošních vítězů už má vyryté i svoje jméno. Právě Balinskis s Tralmaksem můžou být vzorem pro další krajany, kteří zamíří do Česka za dalším herním rozvojem.
Janis Jaks
obránce, 30 let
bilance v extralize včetně play off: 3 sezony, 164 zápasů, 88 bodů (24+64)
Tři sezony stačily, aby se stal nejproduktivnějším lotyšským bekem, co kdy v extralize hrál. Upozornil na sebe v Litvínově, kde ve druhé sezoně dosáhl na 29 bodů (4+25), a zamířil do Energie. V ní by měl v nové sezoně plnit roli elitního ofenzivního zadáka. Má velkou výhodou, že je v produktivitě stabilní, pokaždé se motal okolo 25bodové hranice. Na západě Čech vytvoří lotyšskou kolonii s Haraldsem Eglem a Robertsem Mamčicsem a může atakovat souhrnnou metu 100 bodů v základní části extraligy.
Eduards Tralmaks
útočník, 28 let
bilance v extralize včetně play off: 2 sezony, 100 zápasů, 83 bodů (44+39)
V extralize strávil jen dvě sezony, přesto se hned vyhoupl na třetí místo historického bodování Lotyšů. Přicházel jako neznámý hráč ze zámoří, ale štace u Rytířů mu perfektně sedla. Ukázal se jako střelec a tahoun týmu, ve druhém ročníku ovládl bodování soutěže, když v posledním kole bral pět bodů. I díky tomu si řekl o šanci v NHL a zamířil bojovat o místo v Detroitu. Pokud by nabídka nepřišla, psal by další extraligovou kapitolu v Karlových Varech, s nimiž si plácl.
Ralfs Freibergs
obránce, 34 let
bilance v extralize včetně play off: 7 sezon, 397 zápasů, 139 bodů (25+114)
Česko se stalo doslova jeho druhým domovem. Naučil velmi dobře jazyk, v extralize odkroutí už osmou sezonu a v případě týmového úspěchu a pevného zdraví může v počtu odehraných utkání přeskočit Robertse Bukartse. Stejně jako on odstartoval extraligovou štaci ve Zlíně, později oblékal dres Komety, Třince a Litvínova. Na poslední dva roky zakotvil v Hradci Králové, v létě se přestěhoval do Vítkovic. V extraligových vyřazovacích bojích neposbíral nikdo z Lotyšů víc bodů než on.
Roberts Bukarts
útočník, 35 let
bilance v extralize včetně play off: 9 sezon, 451 zápasů, 309 bodů (139+170)
Angažmá v Česku mu sedlo na první dobrou. Ve Zlíně se sezonu od sezony zlepšoval, útlum zažil až po přestupu do Třince a následně do Sparty. Zlepšení přišlo ve Vítkovicích, kde starší ze sourozeneckého dua strávil poslední čtyři sezony. Dohromady se za deset let stal nejproduktivnějším Lotyšem v historii extraligy a z krajanů odehrál v české soutěži také nejvíce zápasů. Sezonním maximem zůstává 49 bodů ze sezony 2017/18 v barvách zlínských Beranů.