Předplatné

Lotyšská stopa v extralize: král bodování, vítěz Stanley Cupu či bek, co otevřel cestu

Kteří lotyšští hokejisté zanechali nejvýraznější stopu v Tipsport extralize?
Kteří lotyšští hokejisté zanechali nejvýraznější stopu v Tipsport extralize?Zdroj: koláž iSport.cz
Lotyšský hokejista Eduards Tralmaks zabojuje o NHL
Vítkovičtí útočníci Roberts Bukarts a Matěj Přinyl
Roberts Bukarts končí ve Vítkovicích
Lotyšský bek Uvis Janis Balinskis s pukem, kterým vstřelil svůj první gól v NHL
Bývalý liberecký bek Uvis Janis Balinskis si na Floridě žije svůj sen
Eduards Tralmaks v souboji s Liborem Hájkem
Kladenský rytíř Oskars Cibulskis bude jedním z nejzkušenějších Lotyšů na MS
16
Fotogalerie
far
Tipsport extraliga
Začít diskusi (0)

Útočníci Haralds Egle a Renars Krastenbergs se v nadcházející sezoně stanou Lotyši s pořadovým číslem 46 a 47, kteří okusí českou extraligu. Zatímco někteří jejich krajané se v soutěži jen mihli, další v ní zanechali výraznou stopu. Egle s Krastenbergsem se pokusí doplnit druhou skupinu a s Karlovými Vary a Olomoucí udělat úspěch. Kteří jejich krajané se zatím nejvýrazněji zapsali do extraligové historie?

Oskars Cibulskis

obránce, 37 let

bilance v extralize včetně play off: 5 sezon, 255 zápasů, 66 bodů (18+48)

V počtu odehraných zápasů v základní části extraligy je mezi Lotyši čtvrtý. První tři roky v Česku strávil v Hradci Králové, později přidal po sezoně v Litvínově a v Kladně. Bodové maximum (7+10) z premiérového ročníku nikdy nepřekonal, ale platil za spolehlivého zadáka. Poslední dvě sezony využívali jeho služeb v Dánsku, kde by měl strávit další rok. V kariérním rejstříku má statisticky velmi podobný zápis jako jeho krajan Maris Bičevskis.

Normunds Sejejs

obránce, 57 let

bilance v extralize včetně play off: 4 sezony, 196 zápasů, 81 bodů (21+60)

Jako první Lotyš se v extralize napevno usadil. Podobně jako řada krajanů začínal v Litvínově, další dvě sezony přidal v Karlových Varech. I s play off atakoval dvě stovky odehraných zápasů, ale později odešel na Slovensko do Dukly Trenčín a Slovanu Bratislava. Nejúspěšnější sezonu prožil v Litvínově, kde se druhý rok vyhoupl na 25 kanadských bodů (6+19). Až po něm se v soutěži usadili další lotyšští hráči jako Janis Andersons, Jekabs Redlihs nebo Aleksandrs Jerofejevs. Sejejs jim otevřel cestu.

Uvis Balinskis

obránce, 29 let

bilance v extralize včetně play off: 3 sezony, 153 zápasů, 82 bodů (26+56)

Lotyšům i domácím hráčům ukázal, kudy vede cesta z extraligy do NHL. Zaujal už v Litvínově, průlomový ročník zažil v Liberci, kde za základní část posbíral 35 bodů (11+24). Netrvalo dlouho a přilétlo laso z Floridy. Tam se lotyšský bek postupně zabydlel v sestavě a sledoval dva triumfy ve Stanley Cupu. V sestavě letošních vítězů už má vyryté i svoje jméno. Právě Balinskis s Tralmaksem můžou být vzorem pro další krajany, kteří zamíří do Česka za dalším herním rozvojem.

Janis Jaks

obránce, 30 let

bilance v extralize včetně play off: 3 sezony, 164 zápasů, 88 bodů (24+64)

Tři sezony stačily, aby se stal nejproduktivnějším lotyšským bekem, co kdy v extralize hrál. Upozornil na sebe v Litvínově, kde ve druhé sezoně dosáhl na 29 bodů (4+25), a zamířil do Energie. V ní by měl v nové sezoně plnit roli elitního ofenzivního zadáka. Má velkou výhodou, že je v produktivitě stabilní, pokaždé se motal okolo 25bodové hranice. Na západě Čech vytvoří lotyšskou kolonii s Haraldsem Eglem a Robertsem Mamčicsem a může atakovat souhrnnou metu 100 bodů v základní části extraligy.

Eduards Tralmaks

útočník, 28 let

bilance v extralize včetně play off: 2 sezony, 100 zápasů, 83 bodů (44+39)

V extralize strávil jen dvě sezony, přesto se hned vyhoupl na třetí místo historického bodování Lotyšů. Přicházel jako neznámý hráč ze zámoří, ale štace u Rytířů mu perfektně sedla. Ukázal se jako střelec a tahoun týmu, ve druhém ročníku ovládl bodování soutěže, když v posledním kole bral pět bodů. I díky tomu si řekl o šanci v NHL a zamířil bojovat o místo v Detroitu. Pokud by nabídka nepřišla, psal by další extraligovou kapitolu v Karlových Varech, s nimiž si plácl.

Ralfs Freibergs

obránce, 34 let

bilance v extralize včetně play off: 7 sezon, 397 zápasů, 139 bodů (25+114)

Česko se stalo doslova jeho druhým domovem. Naučil velmi dobře jazyk, v extralize odkroutí už osmou sezonu a v případě týmového úspěchu a pevného zdraví může v počtu odehraných utkání přeskočit Robertse Bukartse. Stejně jako on odstartoval extraligovou štaci ve Zlíně, později oblékal dres Komety, Třince a Litvínova. Na poslední dva roky zakotvil v Hradci Králové, v létě se přestěhoval do Vítkovic. V extraligových vyřazovacích bojích neposbíral nikdo z Lotyšů víc bodů než on.

Roberts Bukarts

útočník, 35 let

bilance v extralize včetně play off: 9 sezon, 451 zápasů, 309 bodů (139+170)

Angažmá v Česku mu sedlo na první dobrou. Ve Zlíně se sezonu od sezony zlepšoval, útlum zažil až po přestupu do Třince a následně do Sparty. Zlepšení přišlo ve Vítkovicích, kde starší ze sourozeneckého dua strávil poslední čtyři sezony. Dohromady se za deset let stal nejproduktivnějším Lotyšem v historii extraligy a z krajanů odehrál v české soutěži také nejvíce zápasů. Sezonním maximem zůstává 49 bodů ze sezony 2017/18 v barvách zlínských Beranů.

Začít diskuzi

Hokej 2025

Česká hokejová reprezentace
Výsledky MS v hokeji 2025ZOH hokejReprezentace

Česká hokejová extraliga

Přestupy v Extralize ONLINE

NHL

Přestupy NHL

Hokej výsledky * Reprezentace

Doporučujeme

Články z jiných titulů