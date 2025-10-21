Záludnost na hřišti dorostenci prošla, ale... Jeho trenér proti němu podal protest
Tenhle zápas přinesl víc kontroverze a šarvátek než fotbalu. Dorostenci Vyžlovky a Kutné Hory v krajském přeboru si nic nedarovali, s emocemi to hned několikrát zbytečně přehnali a rozhodčí v závěru vytáhl i dvě červené karty. Jeden důležitý moment ovšem sudí přehlédl a do zápisu ho pak doplnil trenér Kutné Hory, který tak upozornil na nesportovní chování vlastního svěřence. „Hráči by si neměli myslet, že jim prohřešek projde, když ho vidí někdo známý,“ je přesvědčený kouč Dominik Lengál.
Hektických chvil bylo víc, největší emoce vzplanuly v nastaveném čase, kdy rozhodčí Pavel Kohout dokonce rozdal dvě červené karty. Jednu domácímu Kryštofu Fouskovi za surový zákrok, jímž ve skluzu trefil soupeře podrážkou do kotníku. Druhou hostujícímu Jakubu Zinzerovi, který na tvrdě faulujícího soka okamžitě vystartoval a srazil ho ramenem k zemi.
Následovala krátká šarvátka, během necelé minuty se situace uklidnila, a jelikož zároveň vypršel nastavený čas, rozhodčí zápas ukončil.
V zápise o utkání vedle těchto přestupků najdete ale ještě jeden protest, a to konkrétně od trenéra hostů Dominika Lengála, který netradičně upozornil na přestupek hráče vlastního mužstva.
„Jménem klubu Sparta Kutná Hora, z. s. podáváme protest k projednání přestupku našeho hráče Nikolase Janouška… Mimo zorné pole rozhodčích udeřil hráče domácích č. 16 Tobiáše Nachtigala do horní části těla a hlavy,“ napsal kouč do dokumentu o utkání, v němž jeho tým prohrál 0:2.
Připravujeme je také pro život
Na video záznamu je pak celá situace dobře vidět. Hostující hráč skutečně zcela zbytečně a schválně loktem trefil soupeře do oblasti krku.
„Z hlediska sportovní filozofie našeho klubu se s tímto jednáním naprosto neztotožňujeme a upřímně se omlouváme zejména hráči Tobiáši Nachtigalovi i klubu SK Vyžlovka. Tento prohřešek je pro nás zcela neakceptovatelný a klub se od něj jednoznačně distancuje,“ doplnil trenér v zápisu.
Proč se rozhodl upozornit na ošklivý zákrok vlastního týmu, pak vysvětlil ještě na webu Středočeského krajského fotbalového svazu.
„Jsem členem komise mládeže krajského fotbalového svazu a jako takový bych neměl přikrývat prohřešky nikoho. Spíš bych měl jít příkladem, protože naše komise chce, aby se mládežnický fotbal někam posouval, a nejen herně, ale i chováním hráčů, vždyť my je připravujeme nejen na fotbalovou kariéru, ale vychováváme je také pro život,“ líčil kouč.
Třeba tohle někým pohne
Proto také po konzultaci s šéftrenérem mládeže Sparty Kutná Hora Josefem Holubem podali oficiální protest.
„Náš klub má nějakou koncepci a té se chceme držet. My zodpovídáme za chování hráčů na hrací ploše a během celého utkání. Přál bych si, aby tohle naše gesto oslovilo někoho dalšího, aby se poměry v mládežnickém fotbale zlepšily. Po celé republice sledujeme nárůst agresivity, týden co týden vysoké tresty pro hráče, takže třeba tohle někým pohne,“ pokračoval Lengál.
Netradiční situaci pak podle svých slov probral i s hříšníkem Janouškem, který přiznal chybu a souhlasil s trestem.
„Bezprostředně po zápase Nikolas oponoval a hájil svůj zákrok, ale když trochu vychladl, uznal, že přestřelil a omluvil se celému týmu. Jeho rodiče jsou velcí příznivci klubu a s nimi jsem také mluvil a vysvětlil jim svůj pohled. Jsem rád, že to pochopili a uznali. Nikolas je fajn kluk, ale tohle nezvládl a za chyby přichází trest. My mu dáme nějaký interní klubový, další dostane na disciplinární komisi, ale věřím, že u fotbalu zůstane a už si dá příště pozor. Stejně tak i jeho spoluhráči,“ dodal Lengál.