Zbrojovka remizovala s Opavou, ligu vede o bod. Béčko Sparty nestačilo na Příbram
Fotbalisté Zbrojovky na domácím stadionu remizovali 0:0 s Opavou a upevnili si první místo v Chance Národní Lize, kterou nyní vedou o bod před Táborskem. B-tým Sparty nestačil na hosty z Příbrami, prohrál 0:1 a v tabulce mu patří až čtrnácté místo. Jen dva body ho aktuálně dělí od sestupového pásma.
Podrobnosti připravujeme.
Chance Národní Liga 2025/2026
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Zbrojovka
|13
|10
|2
|1
|31:11
|32
|2
Táborsko
|13
|10
|1
|2
|30:11
|31
|3
Opava
|13
|6
|6
|1
|21:10
|24
|4
Artis
|13
|7
|3
|3
|20:14
|24
|5
Žižkov
|13
|7
|2
|4
|19:19
|23
|6
Slavia B
|13
|6
|1
|6
|23:14
|19
|7
Příbram
|13
|6
|1
|6
|13:20
|19
|8
Ústí
|13
|5
|3
|5
|23:20
|18
|9
Baník B
|13
|5
|3
|5
|22:19
|18
|10
Prostějov
|13
|4
|2
|7
|15:20
|14
|11
Chrudim
|13
|3
|5
|5
|16:25
|14
|12
Č. Budějovice
|13
|4
|2
|7
|12:22
|14
|13
Jihlava
|13
|3
|3
|7
|13:18
|12
|14
Sparta B
|13
|4
|0
|9
|10:27
|12
|15
Vlašim
|13
|2
|4
|7
|15:19
|10
|16
Kroměříž
|13
|3
|0
|10
|11:25
|9
- Přímý postup
- Baráž o 1. ligu
- Sestup