Předplatné

Zbrojovka remizovala s Opavou, ligu vede o bod. Béčko Sparty nestačilo na Příbram

Fotbalisté Zbrojovky v dohrávce doma přivítali Opavu
Fotbalisté Zbrojovky v dohrávce doma přivítali OpavuZdroj: @photo_patros / FC Zbrojovka Brno
Zbrojovka doma remizovala 0:0 s Opavou
Zbrojovka doma remizovala 0:0 s Opavou
Zbrojovka doma remizovala 0:0 s Opavou
Zbrojovka doma remizovala 0:0 s Opavou
Rezerva Sparty v dohrávce přivítala Příbram
Rezerva Sparty v dohrávce přivítala Příbram
Fotbalisté Zbrojovky v dohrávce doma přivítali Opavu
13
Fotogalerie
iSport.cz
Chance Národní Liga
Začít diskusi (0)

Fotbalisté Zbrojovky na domácím stadionu remizovali 0:0 s Opavou a upevnili si první místo v Chance Národní Lize, kterou nyní vedou o bod před Táborskem. B-tým Sparty nestačil na hosty z Příbrami, prohrál 0:1 a v tabulce mu patří až čtrnácté místo. Jen dva body ho aktuálně dělí od sestupového pásma.

Podrobnosti připravujeme.

Chance Národní Liga 2025/2026

LIVE
00Detail
LIVE
01Detail

#TýmZVRPSkóreB
1Zbrojovka13102131:1132
2Táborsko13101230:1131
3Opava1366121:1024
4Artis1373320:1424
5Žižkov1372419:1923
6Slavia B1361623:1419
7Příbram1361613:2019
8Ústí1353523:2018
9Baník B1353522:1918
10Prostějov1342715:2014
11Chrudim1335516:2514
12Č. Budějovice1342712:2214
13Jihlava1333713:1812
14Sparta B1340910:2712
15Vlašim1324715:1910
16Kroměříž13301011:259
  • Přímý postup
  • Baráž o 1. ligu
  • Sestup

Začít diskuzi

Fotbal 2025

Chance ligaLiga mistrůEvropská ligaKonferenční ligaiSport Fantasy

Sparta PrahaSlavia PrahaViktoria PlzeňBaník Ostrava

Fotbal dnes * Evropská liga * Liga mistrů

Doporučujeme

Články z jiných titulů