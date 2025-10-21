Křest Jágrovy knihy ONLINE: velká akce s VIP hosty. Gratulace od Crosbyho či Lendla
Sportovní kniha roku se dočkává svého slavnostního uvedení. Jaromír Jágr v úterý večer od 19:00 křtí svoji oficiální biografii JÁ68. Unikátní sportovní příběh, který legenda českého hokeje 13 let dávala dohromady společně s šéfredaktorem deníku Sport Lukášem Tomkem a uznávaným hokejovým novinářem Zdeňkem Jandou, bude s velkou parádou představen za účasti známých hostů v pražském nákupním centru Máj Národní. Byť je exkluzivní večer pro veřejnost uzavřený, dění z celé akce můžete sledovat ONLINE na iSportu.
Křtu se zúčastnil také známý polský farář Zbigniew Czendlik, který působí v České republice. „Jardo, jsi frajer, že takhle veřejně mluvíš o víře. Něco takového v naší společnosti nemá obdoby. Děkuji Ti za takové přiznání k víře,“ adresoval hokejové legendě.
Velkého poděkování, kytice i potlesku se dostalo Jágrově mamince Anně. Díky patřilo i sestře Jitce za nahlédnutí do soukromí života jejího bratra, které kniha JÁ68 také nabízí.
„Pochopili jsme, že nemá cenu tlačit na Jardu. Trvalo to sice 13 let, ale věřím, že to stálo za to. Dostali jsme se do témat, o kterých jsme ani nedoufali, že se k nim dostaneme,“ řekl novinář Zdeněk Janda.
Šéfredaktor deníku Sport Lukáš Tomek zavzpomínal, jak s Jaromírem Jágrem poprvé začali nahrávat příspěvky do knihy. „Nabírali jsme poprvé v New Yorku. Jarda tam hrál za Devils proti Rangers, nahrával na vítězný gól. Byl opět král Madison Square Garden. Byl pak obležený hroznem kamer od novinářů. Poslal nám lísteček se slovy: ´Kluci, dneska po zápase začínáme nabírat.´ Bylo po desátý, jedenáctý večer. Přijeli jsme kousek za New York na Jardův apartmán. Asi do půl šesté ráno jsme nabírali. Tehdy jsem z Jardy cítil, jak z něj jde energie všech lidí z Madison Square Garden. Začal vyprávět o tom, jak se dá zpomalit stárnutí těla. Bylo to fascinující pětihodinový povídání. Se Zdeňkem Jandou jsme pak jeli na hotel, v autě bylo absolutní ticho. A pak jsme si řekli: ´Co to sakra bylo?!´ V tu chvíli jsme věděli, že ta knížka bude něčím úplně jiným."
K sepsání knihy Jaromír Jágrovi jako překvapení gratulovali osobnosti NHL. Ve video přání českou legendu zdravili Sidney Crosby, bývalý spoluhráči Ron Francis, který zavzpomínal třeba na čokoládové sušenky od maminky Anny, Bryan Trottier či vrchní komisař soutěže Gary Bettman. Přidal se i David Pastrňák, jenž věří, že kniha bude díky Jágrově píli hodně inspirativní. Tomáš Hertl neskrýval, že JJ68 byl jeho velkým vzorem. Zdravil i legendární fotbalový gólman Petr Čech. Obdiv k pokračování kariéry vyjádřil i tenisový velikán Ivan Lendl.
Jaromír Jágr už na pódiu vzpomíná na chvíli, kdy s deníkem Sport začal řešit sepsání biografie. „Trvalo to 13 let. Nevěděl jsem, že to bylo tak dlouho. Rok 2012? Bylo to z toho důvodu, že mi můj otec předával Rytíře Kladno. Vracel jsem se do Ameriky a hledal tam sponzory. Jedním ze sponzorů byl iSport. Ptali se mě, co jim můžu nabídnout. Dohodli jsme se na napsání knížky. V Philadelphii už tedy otevírali dveře, že jdeme psát tu knížku.“
Oficiální křest knihy Jaromíra Jágra začíná úvodní řečí režiséra Petra Větrovského. Zmínil rok 2012, kdy se kniha JÁ68 začala vytvářet ve spolupráci s šéfredaktorem deníku Sport Lukášem Tomkem a hokejovým novinářem Zdeňkem Jandou.
„Na Jardovi jsem vyrůstal. Na jeho kazetách. Vzorem byl stoprocentně, ale já měl jako malej vzorů spoustu. On byl vlastně takový ten nejvyšší. Když člověk sní hodně, tak i tohle je jako dost. Nikdy jsem v té době ale nepřemýšlel, že bych se k němu dostal takhle blízko, hrál s ním v jednom týmu a nároďáku,“ řekl Roman Červenka o Jaromíru Jágrovi, se kterým v roce 2010 slavil titul mistrů světa. Za hodně důležitý společný okamžik označil rok strávený v Omsku. Celý rozhovor čtěte ZDE>>>
„S Jardou se znám už strašně dlouho, ještě když jsem hrál na Spartě. Dodneška vlastně nevím, jestli fandí Spartě, jestli je sparťan, ale myslím si, že není,“ smál se Tomáš Řepka při vzpomínce na začátek přátelství s Jaromírem Jágrem. Na knihu JÁ68 se strašně těší. Byť fotbalový rebel tvrdí, že o legendárním hokejistovi ví spoustu věcí, doufá, že se dozví ještě něco nového.
Řada zajímavých hostů nechybí na křtu knihy JÁ68. Do Máje Národní dorazil i slavný fotbalový rebel Tomáš Řepka či Jágrovi bývalí spoluhráči z reprezentace a mistři světa Roman Červenka a David Výborný.
Na slavnostní křest knihy JÁ68 už dorazil i Jaromír Jágr s přítelkyní Dominikou. Na exkluzivní akci hokejové legendy nechybí i nejbližší členové rodiny včetně maminky Anny. Dorazil i někdejší manažer druhého nejproduktivnějšího hráče v historii NHL Lubomír „Čužák“ Rys.
Křest knihy JÁ68 se v úterý večer uskuteční za účasti zajímavých hostů. Na slavnostním uvedení sportovního příběhu Jaromíra Jágra by neměli chybět bývalí reprezentační spoluhráči Roman Červenka, Martin Straka či Jiří Šlégr, ale i další osobnosti. Exkluzivní události v Máji Národní by se měli zúčastnit fotbalista Vladimír Šmicer, ale i Jan Koller nebo Libor Bouček a další pozvaní hosté. Celou akci sledujte od 19.00 ONLINE na iSportu.
Na přečtení neuvěřitelného příběhu Jaromíra Jágra v knize JÁ68 už se nemůže dočkat také David Pastrňák. „Bude to hodně inspirativní. Lidi pochopí, že jeho úspěchy byly vydřené,“ říká hvězda Bostonu. V současnosti nejlepší český hokejista v NHL, který se nyní nachází ve stejně výsostném postavení jako kdysi kladenská legenda, mluví o svém předchůdci s úctou. VÍCE čtěte ZDE>>>
V příběhu sportovní legendy má nemalý prostor. Dominika Branišová je svým přítelem Jaromírem Jágrem hojně zmiňovaná v jeho biografii JÁ68, do které společně s přítelem nafotila hned několik unikátních snímků. „Musím říct, že jsou krásný. Stejně jako celá knížka,“ říká pro iSport. Přítelkyně hokejové ikony mluvila i o tom, jak se Jágrovi ulevilo po prodeji většinového podílu v kladenském klubu. ROZHOVOR s Branišovou si přečtěte ZDE>>>