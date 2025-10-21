Štefela po roce snů: Věřím v neskutečné výšky! Hranice se stále dají posouvat
Z výškaře Jana Štefely je nová tvář české atletiky. V letošním roce přivezl stříbro z halového ME, jako první český výškař získal bronz na MS v Tokiu. A na závěr sezony sbírá ocenění. Stal se nejlepším sportovcem Vysokoškolského resortního centra VICTORIA VSC před Jiřím Prskavcem i Lukášem Krpálkem.
Štefela má za sebou bezpochyby životní rok. Dvakrát překonal výšku 233 centimetrů a ve finále světového šampionátu v Tokiu mu výkon 231 centimetrů stačil na historickou medaili.
„Myslím, že hranice sportovce se stále dají posouvat a věřím, že svůj výkon dokážu posunout do neskutečných výšek. Záleží jen na píli a makat, makat, makat a zůstat zdravý. To je klíč k úspěchu,“ řekl Štefela.
Během sezony už zmínil svůj sen dostat se na hranici 240 centimetrů. První metou je hodnota národního rekordu, který výkonem 237 centimetrů drží jeho trenér Jaroslav Bába.
„Když skočím 233, nemůžu říkat, že hned tento rok skočím 240. To je kravina, člověk musí být pokorný, nedělat tyhle hlouposti a myslet si, že vyhraje mistrovství světa. Makám na tom, aby se to jednou stalo. Kdy to bude, to neřeknu,“ líčil Štefela. „Na výšku dvě stě čtyřicet určitě myslím. To jsou výšky, na které se musí sejít úplně všechno. Musí být dobré počasí, musí být člověk naprosto připravený, musí se všechno sejít všechno v pravý den na dobrém místě a na správné výšce.“
Letos předvedl konstantní výkonnost a pravidelně se umisťoval mezi nejlepšími. Kromě dvou medailí byl i druhý na Diamantové lize v Monaku a vyhrál výškařkou soutěž na ME družstev v Madridu.
„Letošní sezonu bych určitě hodnotil na výbornou, protože to byl můj první výrazný medailový ročník a placky jsem sbíral pomalu všude, kde se dalo. Je pro mě obrovskou ctí, že právě já jsem prvním českým výškařem s medailí z mistrovství světa,“ pochvaloval si Štefela. „Jarda by to určitě dokázal taky, měl k tomu nejblíže v Tegu výkonem 234 centimetrů, ale kdysi byli trošku jiní výškaři než letos. Ale co se dá dělat, já jen využívám situace a historie se neptá.“ (smích)
Odborná porota resortního centra Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na druhé místo umístila vodního slalomáře Jiřího Prskavce. Olympijský vítěz a mistr světa bral v květnu již sedmé zlato na ME a v říjnu přidal bronz z MS. Třetí místo obsadil judista Lukáš Krpálek, rovněž olympijský vítěz a mistr světa, který si v tomto roce připsal bronzové umístění na dubnovém ME.
Talentem roku VICTORIA VSC se stal nadějný kanoista Lukáš Kratochvíl, který bral zlato na červencovém MS ve vodním slalomu v kategorii do 23 let. Jedná se o teprve třetí zlatou medaili mezi kanoisty v historii. Navázal tak na Václava Chaloupku a Gabrielu Satkovou, která se z titulu radovala loni.
Mezi kolektivními sporty zvítězili v anketě VICTORIA VSC basketbalistky ZVVZ USK Praha Veronika Voráčková, Gabriela Andělová, Tereza Vyoralová, Karolína Petlanová, Mariana Přibylová a Veronika Šípová.
Trenérem roku byl vyhlášen bývalý výškař a bronzový medailista z olympijských her a MS Jaroslav Bába. Ten po ukončení kariéry zůstal svému sportu věrný a v roli trenéra připravuje další nadějné výškaře včetně Jana Štefely, vítěze letošní ankety.
Cenu Sportovec UNIS 2025 si odnesla česká plavkyně a rodačka z ukrajinského Kyjeva Daryna Nabojčenko, která na červnovém ME do 23 let vybojovala bronz na trati 50 m motýlek s časem 25,90 sekundy, čímž zároveň zapsala nový národní rekord. Svoji formu následně potvrdila na letní univerziádě, ze které přivezla zlato.
V kategorii SOCIAL AWARD byli oceněni kordista a čerstvý držitel čestné medaile Evropské šermířské federace (EFC) Josef Balcar a jeho kolegové Jakub Jurka a Petr Valenta, kteří během červnového Grand Prix v Dauhá zachránili život předsedovi šermířského svazu Oldřichovi Kubištovi. Kubišta byl mimochodem vyhlášen trenérem roku v loňské anketě poté, co české kordisty dovedl k bronzu na OH v Paříži.
„Když se podívám na jména všech oceněných, musím říci, že rok 2025 byl pro Victorii opravdu úspěšný. Snad i toto je důkazem, že naše strategie v rámci podpory všech zařazených sportovců je správně nastavena a bude úspěšná i v budoucích letech,” uvedla ředitelka VICTORIA VSC Lenka Kovářová.