Nádhera i umaštěnec. Shore skóruje a připomíná Hertla: Hraje se tu dobrý hokej

Útočník Sparty Devin Shore (vlevo) se raduje z druhého gólu v Litvínově
Zdroj: Pavel Mazáč / Sport
Útočník Sparty Devin Shore oslavuje první trefu v extralize
Kanaďan Devin Shore oslavuje první extraligový gól v dresu Sparty
Hokejisté Sparty se radují z gólu kanadského útočníka Devina Shora
Hokejisté Sparty stvrzují výhru nad Litvínovem díky trefě Romana Horáka
Brankář Sparty Josef Kořenář se chystá zasáhnout
Otřesený David Kaše z Litvínova opouští hřiště
Litvínovští hokejisté se radují ze vstřelené branky
10
Fotogalerie
Konečně našel svůj břeh. Devin Shore se utrhl. K páteční výhře Sparty v Litvínově 5:1 přispěl dvěma zásahy a ve třetí části byl blízko hattricku. Jenže v pádu poslal puk bekhendem do brankové konstrukce. „Asi mi nebyl souzený, zřejmě to tak mělo zůstat. Ale jsem šťastný za vítězství. Je skvělé vyhrát, navíc po dvou porážkách,“ usmíval se 31letý rodák z kanadského Ontaria.

Skóre otevřel tak, že se prosmýkl do pásma, stáhnul si puk a už se řítil na bránu. Nádherně zavěsil nad vyrážečku. „První gól byl hezký. Tři kluci v souboji u hrazení, Chlápa (Filip Chlapík) to šikovně prostrčil. Dokázal jsem kotouč přehodit přes obranu a trefit. Ten druhý byl takový umaštěnec. Našel jsem puk v chumlu. Taky bylo fajn, že se nám povedlo využít přesilovku. Doufejme, že nám to vydrží,“ popisoval.

Za premiérovou trefu dostal památeční puk, stejně jako bek Jakub Sirota. Shore svým prvním gólem v extralize uzemnil Vervu poté, co sparťanský gólman Kořenář ustál tři velké šance soupeře. „Jo, v tomhle je hokej zvláštní hra. Pepa si ale vedl skvěle! V první třetině to mohlo dopadnout jinak, kdyby nepředvedl pár skvělých zákroků. Nejen při těch dvou únicích, nýbrž celý zápas. Zejména ve chvíli, kdy byl stav vyrovnaný. Oba dva naši gólmani jsou pro nás důležití. Máme široký kádr, každý odvedl svou práci dobře,“ liboval si Shore.

Před začátkem ostré sezony se potýkal se zraněním, ale naskočil do ní včas a v pořádku. Tváří trochu připomíná Tomáše Hertla, zvlášť když se usměje. A stejně jako on hodně operuje kolem branky, kde to kolikrát taky dost bolí. Své místo v sestavě našel v centru útoku mezi Michalem Řepíkem a Tomášem Hykou. Souhru s nimi si prý náramně užívá.

Věděl jsem, že je extraliga kvalitní soutěž

„Miluju to!“ rozzářil se Shore, když o svých křídlech začal rozprávět. „Dva kluci, s nimiž je opravdu snadné hrát. Oba velmi rychlí, důrazně forčekují a jsou chytří. Hrají s hlavou nahoře. Snažím se přispět svou hrou, doplňovat je a držet s nimi krok. Chceme hrát rychle a co nejvíc času trávit v útočném pásmu.“

Jako někdejší hvězda univerzitní NCAA byl draftován ve druhém kole Dallasem a v NHL strávil deset sezon. V základní části sehrál 498 zápasů, prošel šesti kluby. Naposledy působil v Minnesotě. Česká extraliga je jeho první evropskou štací.

„Než jsem přišel, něco jsem si zjišťoval. Takže jsem věděl, že extraliga je kvalitní soutěž. Baví mě hrát v různých arénách. Tyhle stadiony jsou fakt super! Každý je svým způsobem jedinečný. Hraje se tu opravdu dobrý hokej. Rychlý, důrazně se napadá, je tady hodně šikovných hráčů,“ dodal Shore.

