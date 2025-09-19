Strašidelný vstup Litvínova. Další opora mimo. Polášek: Nemůžeme takovou sr*čku předvádět
Osmá výhra nad chemiky za sebou, čtvrtá na Hlinkově stadionu. Hokejisté Sparty vyšlapali vítěznou stezku v Litvínově během první třetiny, kdy se prosadili tři premiéroví střelci sezony. Devin Shore otevřel skóre, litvínovský plamen však zhasl až svou druhou trefou. Konečný účet vyzněl 5:1 pro Pražany, ale jednoznačné to nebylo. „Náš brankář předvedl pár skvělých zákroků. Důležité byly zejména za vyrovnaného stavu,“ ocenil kanadský útočník Pražanů, který sahal po hattricku.
Rozkaz zněl jasně. Sparťané dvakrát po sobě prohráli a to je na ně dost. Šlágr pátého kola však mohl nabrat jiný směr. Sami před brankou hostů se ocitli litvínovští beci Adam Polášek s Kevinem Czuczmanem. Jenže nedali.
„Nástup do zápasu dobrý. Nějaký tlak tam byl od nich, ale všechno po prknech. Počkali jsme si, všechno jsme měli, dobrý přechod středního pásma. Dvakrát jsme ujeli, ale jako beci takové situace ani netrénujeme. Škoda, nevyšlo to. Dát ze začátku gól, hrálo by se nám trošku líp,“ mínil Polášek, který se dostal do brejkové situace ještě dvakrát. „Potom přišla naše klasika. Laxnost některých hráčů, detaily, neochota podřídit se týmu. Nebylo to poprvé. Tohle se nám vždycky vymstí.“
Sparťané taky zapnuli na vyšší mód. Všude jich bylo plno, v pásmu chemiků si otevřeli střelnici. Matej Tomek si slušně zachytal, tým mu totiž moc nepomohl. Tři chyby hosté ztrestali během devíti minut. Všichni tři střelci z první třetiny udeřili v sezoně poprvé. Shore vypíchl puk mladému obránci Husineckému a pověsil do vikýře. Jakub Sirota trefil z kruhu po nabití od Špačka. Stínující Maxim Čajkovič se proti jeho ráně snažil být co nejhubenější. Následně se Tomáš Hyka protáhl mezi dvěma hráči a zasunul mezi betony.
Dopředu ho předtím nádherně vysunul právě Sirota. „Měli jsme dobré věci, soustředili jsme se, abychom hráli jednoduše. Puk jsme dostávali na jejich stranu a víme, že v útočném pásmu jsme silní. Povedlo se to. Základem byla první třetina a musíme vyzdvihnout Kořena, který na začátku vychytal dva nájezdy,“ povídal sparťanský obránce.
Čtyři TOP hráči na marodce
Verva zažívá strašidelný vstup do sezony. První vítězství si připsala ve třetím kole v neděli v Liberci. Doma vyšla naprázdno proti Karlovým Varům a Vítkovicím, až ve třetím domácím střetnutí dala gól. Chybí čtyři klíčoví hráči. Ondřej Kaše, Michal Moravčík, vypadl taky kapitán Matúš Sukeľ. Po nešťastném zásahu spoluhráče Pištěka ramenem do brady v prostřední části odešel s pomocí do kabiny David Kaše. Už se nevrátil. Nicméně přeskupení útoků po první přestávce přineslo oživení. Sparta taky polevila.
Zvýšená aktivita Litvínova vynesla domácím první přesilovku zápasu. Čtyři sekundy před jejím koncem vsítil Michal Plutnar gól naděje. Chemikům trefa nesmírně pomohla, dostávali pro změnu pod tlak Spartu. I ona však využila svou početní výhoru. V bránících hráčích Litvínova už se kupila únava. V nepřehledné skrumáži si před brankou našel puk důsledný Shore a protlačil za Tomka puk počtvrté. Verva zase nebyla o nic blíž návratu do utkání.
Ze tří zápasů doma nemají Krušnohorci ani bod. „Jasně, deka to je. Nedáváme špinavé góly, což mě mrzí, ale je mi to trapné i vůči našim fanouškům. Chodí nás podpořit a je mi trapně, že jim to vůbec nevracíme. Bez čtyř top hráčů se blbě hraje, ale i bez nich nemůžeme takovou sr*čku předvádět. To je jasně dané,“ uzavřel tvrdě Polášek.
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Č. Budějovice
|5
|4
|0
|0
|1
|18:9
|12
|2
Brno
|5
|4
|0
|0
|1
|18:10
|12
|3
Pardubice
|5
|3
|0
|0
|2
|17:11
|9
|4
Sparta
|5
|3
|0
|0
|2
|14:9
|9
|5
K. Vary
|5
|3
|0
|0
|2
|15:13
|9
|6
M. Boleslav
|5
|3
|0
|0
|2
|10:11
|9
|7
Třinec
|5
|2
|1
|0
|2
|17:12
|8
|8
Vítkovice
|5
|2
|1
|0
|2
|15:13
|8
|9
Plzeň
|5
|2
|0
|2
|1
|12:12
|8
|10
Liberec
|5
|2
|0
|0
|3
|14:17
|6
|11
Olomouc
|5
|2
|0
|0
|3
|12:18
|6
|12
Kladno
|5
|1
|0
|1
|3
|7:13
|4
|13
Litvínov
|5
|1
|0
|0
|4
|7:18
|3
|14
Mountfield
|5
|0
|1
|0
|4
|11:21
|2
- Play-off
- Předkolo Play-off
- Baráž