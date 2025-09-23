Předplatné

ONLINE: Kometa vede nad Plzní, Pardubice hrají v Kladně. Vítkovice - Liberec 1:1

Andrej Kollár (uprostřed) slaví vítězný gól proti Hradci
Andrej Kollár (uprostřed) slaví vítězný gól proti Hradci
Hokejisté brněnské Komety se radují z gólu na domácím hřišti
Bitka Igora Merežka s pardubickým Adriánem Holešinským
Hokejisté Sparty se radují z gólu kanadského útočníka Devina Shora
Liberečtí Bílí Tygři jsou týmem, který ukončil neporazitelnost mistrovské Komety
Gólová radost hráčů brněnské Komety
Pardubičtí hokejisté oslavují luxusní trefu Jakuba Lauka (uprostřed)
Plzeňský brankář Jan Růžička zasahuje v utkání proti Třinci
Úterní hokejový program nabízí šest zápasů 7. kola Tipsport extraligy. Zápas mezi Třincem a Hradcem Králové odložila řádící viróza v kabině Východočechů. Litvínov se pokouší doma nakopnout proti Mladé Boleslavi. Pardubice hrají o první venkovní výhru v Kladně. Mistrovská Kometa hájí první místo na domácím ledě proti Plzni. Sparta se představuje v Olomouci. Hraje se také ve Vítkovicích a Karlových Varech. ONLINE přenosy z utkání sledujte na iSportu.

Základní část - Tipsport Extraliga 2025/2026

LIVE 1. třetina
00Detail
LIVE 1. třetina
00Detail
LIVE
odloženo
--
odloženo
Detail
LIVE přestávka
00Detail
LIVE přestávka
11Detail
LIVE 1. třetina
02Detail
LIVE 1. třetina
10Detail

#TýmZVVPPPPSkóreB
1Brno6500123:1315
2Č. Budějovice6400220:1212
3K. Vary6400218:1512
4Třinec6310220:1411
5Sparta6310217:1111
6Plzeň6302114:1311
7Pardubice6300318:139
8Vítkovice6211217:169
9Liberec6300318:189
10M. Boleslav6300312:149
11Olomouc5200312:186
12Kladno610148:174
13Litvínov510047:183
14Mountfield6010514:262
  • Play-off
  • Předkolo Play-off
  • Baráž

