ONLINE: Kometa vede nad Plzní, Pardubice hrají v Kladně. Vítkovice - Liberec 1:1
Úterní hokejový program nabízí šest zápasů 7. kola Tipsport extraligy. Zápas mezi Třincem a Hradcem Králové odložila řádící viróza v kabině Východočechů. Litvínov se pokouší doma nakopnout proti Mladé Boleslavi. Pardubice hrají o první venkovní výhru v Kladně. Mistrovská Kometa hájí první místo na domácím ledě proti Plzni. Sparta se představuje v Olomouci. Hraje se také ve Vítkovicích a Karlových Varech. ONLINE přenosy z utkání sledujte na iSportu.
Základní část - Tipsport Extraliga 2025/2026
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Brno
|6
|5
|0
|0
|1
|23:13
|15
|2
Č. Budějovice
|6
|4
|0
|0
|2
|20:12
|12
|3
K. Vary
|6
|4
|0
|0
|2
|18:15
|12
|4
Třinec
|6
|3
|1
|0
|2
|20:14
|11
|5
Sparta
|6
|3
|1
|0
|2
|17:11
|11
|6
Plzeň
|6
|3
|0
|2
|1
|14:13
|11
|7
Pardubice
|6
|3
|0
|0
|3
|18:13
|9
|8
Vítkovice
|6
|2
|1
|1
|2
|17:16
|9
|9
Liberec
|6
|3
|0
|0
|3
|18:18
|9
|10
M. Boleslav
|6
|3
|0
|0
|3
|12:14
|9
|11
Olomouc
|5
|2
|0
|0
|3
|12:18
|6
|12
Kladno
|6
|1
|0
|1
|4
|8:17
|4
|13
Litvínov
|5
|1
|0
|0
|4
|7:18
|3
|14
Mountfield
|6
|0
|1
|0
|5
|14:26
|2
- Play-off
- Předkolo Play-off
- Baráž