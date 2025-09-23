Nemůžeme se takhle sesypat, tvrdí GM Hradce. Vůči hráčům chystá nepopulární kroky
Po týmu nepožaduje, aby každého přehrával a měl kapsu narvanou body. Zvlášť když třetina týmu poslouchá víc rady doktorů než trenérů. Jsou však věci, které Aleš Kmoníček nehodlá promíjet, neustále se totiž opakují. „Osobně chodím na předzápasové mítinky, takže vnímám, že neustálá domluva trenérů nepomáhá, tudíž budeme muset sáhnout k jiným opatřením,“ říká generální manažer hradeckého Mountfieldu. O jaké jde? A co říká případným výměnám?
Když se v rozhovoru pro web iSport pustil do bilancování krutě nepovedeného vstupu do sezony, z jeho hlasu jste ihned poznali, že je vytočený. Nedělní předání bodů Kometě ve třetím dějství od stavu 3:0 k finální podobě 3:5 přimělo Aleše Kmoníčka zorganizovat důraznou domluvu směrem k týmu. „Za něco může marodka, za něco vůbec ne,“ soudí dlouholetý hradecký GM.
V úterý mají hráči zápasové volno z důvodu onemocnění. Po Hradci se rychle šířila zpráva, že se hráči otrávili jídlem, ale Kmoníček tyto informace dementuje. „Nejde o střevní, ale o klasickou virózu, u které doufáme, že rychle odezní,“ věří.
Mohl mít nedělní výpadek souvislost s onemocněním v týmu? Že by hráčům došla energie?
„Nedával bych to s tím úplně do souvislosti. Je pravdou, že někteří hráči odpadli před zápasem, na stadion ani nepřišli, někteří hráli s virózou. Ale nespojoval bych to. Proti Kometě přišla chyba, která se už nesmí stávat a opakovat.“
A do Třince byste nevyrazili v provozuschopném stavu?
„Po nedělním zápase jsme s doktorem řešili nemocné a došli jsme k číslu sedm. Následně jsme požádali Třinec o odložení utkání, za což mu chci poděkovat.“
Pojďme zpátky k obrátce Komety. Hodně vás nečekaný zvrat naštval?
„Hodně. Jsem naštvaný, že nejsme schopni udržet výkon a systém z prvních dvou třetin. Položili jsme se hned po prvním inkasovaném gólu z přesilovky, psychicky jsme se sesypali. Což se stávat nemůže, byť hrajeme ve složení, v jakém hrajeme. Na to se vymlouvat nemůžeme, hráči musí takové vedení ubojovat a dokopat do vítězného konce.“
Byl jste hráčům dát najevo v kabině svoji zlobu?