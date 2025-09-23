Česko - Tunisko 3:0. Postup do čtvrtfinále MS! Historický úspěch, teď souboj s Íránem
Takový úspěch český volejbal nepamatuje. Mužská reprezentace porazila v osmifinále mistrovství světa Tunisko 3:0 na sety a poprvé od rozdělení federace se dostala mezi nejlepší osmičku planety. Ve čtvrtečním čtvrtfinále narazí na Írán, který v pěti setech zdolal Srbsko. „Jsem teď plný emocí, protože jsme postoupili do čtvrtfinále a vylepšili úspěch českého volejbalu, což je něco neskutečného,“ radoval se smečař Lukáš Vašina, který stejně jako Jan Galabov přispěl třinácti body.
V prvních dvou setech Češi dominovali, africký soupeř v nich uhrál jen devatenáct a osmnáct míčů. Daleko větší zápletku pak přinesla třetí sada, v níž Tunisko dokonce odskočilo do sedmibodového vedení. Svěřenci Jiřího Nováka ale zatlačili servisem, zlepšili hru v poli a nepříznivé skóre otočili.
„Třetí set byl neuvěřitelný. Řekli jsme si, že do toho půjdeme naplno a zkusíme to. Bylo jasné, že Tunisané nemají co ztratit a půjdou tvrdě do servisu. Jsem moc rád, že jsme to ustáli na vysokých balónech a na přihrávce. Náš tým bojuje do samého konce, držíme při sobě a nevzdáváme žádný balón,“ liboval si Lukáš Vašina.
Závěrečnou sadu Češi vyhráli 25:23, přestože v ní nabrali manko. O snížení na kontaktní stav 18:19 se zasloužil Jan Galabov esem, Marek Šotola blokem a Lukáš Vašina tvrdou smečí. V koncovce obrovského dramatu nejprve Antonín Klimeš vybojoval mečbol a univerzál Patrik Indra svým čtrnáctým bodem zajistil obří euforii.
„Myslím, že tady píšeme volejbalovou historii. Osmé místo na světovém šampionátu je historický úspěch, což se poslouchá hezky a jsem na nás náležitě pyšný, že jsme to zvládli,“ těšilo Galabova. „Vždycky se dostaneme z těžkých situací, semkneme se a v ten jeden klíčový moment stojíme na hřišti při sobě, což se nám vyplácí.“
Kouč viděl rezervy a hledal důvody postupu
Podobná slova volili i jeho parťáci. „Cítím velkou úlevu, velké štěstí, velkou radost a hrdost na kluky a celý tým. V tu pravou dobu nám to krásně klape, bojujeme, nevzdáváme se a víme, za čím jdeme – za jakým výsledkem a historickým úspěchem kráčíme. Jsem rád, že jsme to zvládli a pevně věřím, že ve čtvrtek to zopakujeme a nebudeme končit,“ přál si kapitán a blokař týmu Adam Zajíček.
Národní tým byl naposledy mezi nejlepší osmičkou na MS volejbalistů v roce 1986. O téměř čtyřicet let později se z podobného úspěchu raduje znovu, ve čtvrtfinále tak doplnil už postupující Turecko, Polsko, Itálii, Belgii, Bulharsko a USA.
Osmičku nejlepších později odpoledne doplnil Írán, který porazil favorizované Srbsko 3:2 a v boji o postup do boje o medaile vyzve český tým. Írán po setech 23:25, 25:19 a 24:26 prohrával 1:2, ale čtvrtou sadu získal v poměru 25:22 a pátou vyhrál 15:9. Češi se s ním utkali naposledy před dvěma lety v olympijské kvalifikaci a vyhráli 3:1.
„Mám samozřejmě obrovskou radost za kluky, ale ten výkon nebyl takový, jaký bych si jako trenér představoval. Měli jsme trochu technické problémy na přihrávce a nefungovala nám obrana stejně jako v předchozích zápasech,“ poukázal kouč Jiří Novák, jehož tým se semkl k úspěchu v závěru sezony, která zejména v Evropské lize začala rozpačitě.
„Po finále Zlaté evropské ligy byl tým konečně kompletní a mohl trénovat společně. V první části reprezentační sezóny bylo hodně zranění, kluci přicházeli a odcházeli, střídalo se to. Od Final Four evropské ligy jsme ale trénovali plus mínus ve stejné sestavě a tohle je výsledek,“ navázal spokojeně Novák.
Češi na mistrovství světa vyhráli už třetí zápas z celkových čtyř. V úvodním utkání porazili Srbsko 3:0 na sety, stejným poměrem však následně nestačili na Brazílii. Klíčový byl zápas s Čínou, v němž Novákova parta soupeři nedopřála ani jeden set. To stejné zopakovala také v osmifinále.