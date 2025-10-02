Expert Duda: Proč Sparta nevzala Lauka? Seppälä je tady na ho..., radši kluka z dorostu
Na Spartu se začíná pískat, spadla do těžké nepohody. Jednou zahraje výtečně, pak dvakrát selže. Ne a ne se nahodit. Co za tím vězí? A přichází čas na zásadní změny? Téma pro nový díl Zimáku. „Sparta udělala v létě vítr, na který nebyla absolutně připravená, vznikl tenhle chaos,“ míní expert podcastu Zbyněk Irgl. „Nevíte, o co se opřít. Tipovali jsme ji nahoře, ale změny si zatím nesedly.“
V extraligové tabulce se před Spartou ocitá i Olomouc, zhusta tipovaná na baráž. Má navíc zápas k dobru. Taky důkaz, že jeden z favoritů vystartoval mizerně a sám hledá rychlou léčbu. „Při zápase s Plzní jsem sledoval střídačku a musím říci, že Pavel je jedním z mých tipů, kteří opustí palubu co nejdřív,“ předpokládá Radek Duda, že se klub rozloučí s koučem Grossem.
Po ruce má hned náhradní jméno. Je jím kouč, jenž úspěšně vede reprezentační dvacítku – Patrik Augusta. „Viděl jsem Augustu na zimáku, lidi mi to sami píšou do zpráv. To je jediná věc, která by mi dávala smysl. Vyměnit Grosse za Augustu,“ říká expert Duda s dodatkem, že se oba trenéři dobře znají díky spolupráci u národního týmu, kde pro Radima Rulíka skautovali soupeře. „Je otázka, zda by jim to přišlo férové. Jenže když vám někdo hodí rukavici a dá na papír 500 měsíčně, kamarádství asi vyměníte za tři body,“ tuší bývalý extraligový i reprezentační útočník.
Podle něj Pavel Gross přišel o kabinu a s hráči netáhne za jeden provaz. „Troufnu si říct, že může děkovat jenom vedení, že tam pořád ještě je. V mých očích ztratil tým minulý rok. Kluci jsou v křeči, je to tým bez ducha, bez bojovnosti. Hráči se sejdou s tím, že to zkusí, nepovzbudí se, body langauge je špatná. Němeček dělá stupidní fauly, místo aby se porval a nakopl tím Spartu. Je to taková banda trampů,“ nepáře se Duda se svými poznatky.
„Nevidím tam žádné sparťanské srdce, válčení, odhodlání, emoce, soutěživost,“ vypočítává. Na druhé straně vnímá loajalitu fanoušků, zároveň však i stoupající nespokojenost. „Spartě se nedaří a přijde přes deset tisíc lidí. Není to kdoví co, ale na koho přijde přes deset tisíc lidí v úterý? A nepamatuju, kdy se na Spartě pískalo,“ zmiňuje všeříkající odezvu během prohraného duelu s Plzní.
Další host Zimáku Martin Pešout se nedomnívá, že Sparta ukáže na Pavla Grosse jako na viníka trápení. „Tím by popřeli všechny kroky, které přes léto udělali. Čekal jsem, že ho odvolají po sezoně, že budou změny i ve vedení. Nechalo se to takhle. Můj pohled zvenčí je, že majitel chtěl udělat rázné kroky, oni (manažeři) mu je předložili, schválil je, proto je tam nechal. Ale teď to moc nejde… Ono to není jednoduché, pokud vyměníte třetinu mužstva a dost výrazně na postech, které mají mužstvo táhnout. Chvíli trvá, než se to sehraje. Jenže velký otazník je, zda má Sparta vůbec čas se sehrávat. To nejsou Budějovice, Litvínov, ale Sparta.“
Pro Zbyňka Irgla je všeříkající pohled na střídačku, která v jeho očích nežije stylem, jakým by žít měla. Vidí v tom nesourodost týmu. „Jak drží mančaft po kupě a jaký má charakter, vám ukáže reakce střídačky po vstřeleném gólu. Kdokoli dá gól, hráči musí vyletět. Sparta, i když vyhraje zápas, je mrtvá. Poplácají se na ledě a jdou dál,“ všímá si. Pokud zůstaneme u volby trenéra, ukázal by na Jaroslava Nedvěda, bývalého obránce i asistenta hlavního kouče ve Spartě, jenž vede Maxa ligu s Litoměřicemi. „Klidně bych tam viděl Méďu, dokážu si to představit. Má zkušenosti, ale je otázkou, co Sparta chce,“ pokrčí rameny.
Proč nezaplatíte Lence?
Debata v Zimáku se logicky stáčí ke skladbě kádru a rozdělení jednotlivých úloh. Duda se nedokáže ztotožnit s pořizováním průměrných Finů. „Oba obránci Seppälä, k čemu tady jsou? Ti jsou tady úplně na ho…,“ zvedá hlas. „Radši vezmi z dorostu šestnáctiletého Michálka, s ním uděláš stoprocentně lepší práci. Nebo máš kluky na farmě, Tomov a další.“
Velké haló během léta způsobilo angažování Devina Shorea, hráče s pěti sty starty v NHL. Část sparťanské komunity slavila, druhá byla lehce skeptická, další čekala na první představení. Duda byl od začátku kritický a ani teď nejásá nad přínosem 31letého kanadského útočníka. „Shore je velmi dobrý defenzivní centr pro třetí lajnu, na masce hraje výborně. Ale není to hráč, který bude tvořit hru Sparty a dělat 50 bodů. Pardon, ale nevidím to v něm.“
Za chybu pražského klubu považuje, že neurvala Jakuba Lauka, jenž se dohodl s Pardubicemi. „Proč šel Lauko do Dynama? Sparta ho musí vzít a zaplatit tak, aby šel k ní. Takové hráče Sparta potřebuje! Bojovníky, co budou žrát led. Vracel se Radan Lenc, proč byste si ho nezaplatili? Hráči jsou. Proč si Sparta nevzala Cibulku na pět let, který podepsal Budějovicím na tři roky?“ vznáší otázku.
Chomutovský sportovní manažer a kouč Martin Pešout vidí chybu v pozdní tvorbě nynějšího kádru. „Hráče na další sezonu musíte hledat v listopadu, prosinci a ne ve chvíli, kdy v dubnu vypadneš ze semifinále. Dělám deset let sportovního manažera a zároveň trenéra. Hráče na další ročník mám podepsané nejpozději 10. prosince. Musí to být koncepční práce, nesmí se to dělat takhle. To nemá s koncepční prací a s profesionalismem nic společného.“
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Č. Budějovice
|10
|7
|0
|0
|3
|37:19
|21
|2
Třinec
|9
|5
|2
|0
|2
|29:20
|19
|3
K. Vary
|10
|6
|0
|1
|3
|27:22
|19
|4
Plzeň
|10
|5
|1
|2
|2
|24:20
|19
|5
Brno
|10
|6
|0
|1
|3
|28:26
|19
|6
Pardubice
|10
|4
|2
|0
|4
|31:24
|16
|7
Olomouc
|9
|5
|0
|1
|3
|22:24
|16
|8
Liberec
|10
|5
|0
|0
|5
|25:27
|15
|9
Sparta
|10
|4
|1
|0
|5
|27:22
|14
|10
Vítkovice
|10
|3
|2
|1
|4
|25:26
|14
|11
M. Boleslav
|10
|4
|0
|0
|6
|20:28
|12
|12
Mountfield
|9
|2
|1
|0
|6
|20:27
|8
|13
Litvínov
|9
|2
|0
|1
|6
|15:30
|7
|14
Kladno
|10
|1
|0
|2
|7
|16:31
|5
- Play-off
- Předkolo Play-off
- Baráž