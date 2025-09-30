Vyhaslá Sparta bez šťávy, hraje si s reputací. Děláme ze sebe blbce, zlobil se Gross
Třetí porážka ze čtyř domácích vystoupení, tentokrát tuplovaná absolutně bezkrevným projevem. Sparta po výsledku 0:2 ztratila body s Plzní a v tabulce se propadla na deváté místo. Je zjevné, že hokejová pohoda teď v hlavním městě rozhodně nepanuje. „Takový výkon člověk nevidí často. Aspoň já jsem toho moc neviděl. Bez emočního zaujetí je těžké vyhrát, nejde to,“ pronesl domácí asistent Otakar Vejvoda.
První inkasovaná branka v kostce dokumentovala sparťanský příběh zmaru. Obránce Aaron Irving přišel o ostří u brusle, a zatímco belhal ke střídačce, prosvištěl kolem něj hostující Jakub Lev. Puk si navedl k zadákovi Jakubu Krejčíkovi a přes jeho nohy poslal střelu na brankáře Martina Michajlova. Ten kotouč propustil do sítě.
V případě Sparty však rozhodně nešlo o jednu osudovou akci. U domácích hrubě vázla kombinace i komunikace, v zápase jakoby místy nebyli. Málo snahy, důrazu, k tomu zbytečné prohřešky proti pravidlům. Smrtící ohnivá voda, kterou Indiáni naopak s radostí hltali. Už ve třinácté minutě zněl O2 arenou jasný vzkaz fanoušků: „Budíček, budíček!“
„Byl to špatný zápas. Musíme se každý zamyslet nad sebou, aby se to už neopakovalo. Přinést na led energii, bojovat a vyhrávat svoje souboje. Tam všechno začíná. Takhle hrát nechceme, nebyl to výkon hodný Sparty. Každý to cítí,“ vyjádřil se ostře obránce Dominik Mašín.
Pražané se nedokázali vypořádat s výraznou křečí. O dvě branky mohli prohrávat už ve 22. minutě, kdy kapitán Filip Chlapík lacině přišel o kotouč u mantinelu a v navazující akci prostřelil gólmana Ivo Sedláček. Poslední formace Plzně nicméně o trefu záhy přišla, opakované záběry totiž odhalily nepovolený pobyt Ondřeje Pšeničky v brankovišti.
Bude se řešit Grossova budoucnost?
Na výsledku se ovšem odvolání branky nepodepsalo, Západočeši vyloupili Spartu poprvé od listopadu 2020. „Měli jsme celkem dobrý vstup do zápasu, první třetina byla nejpovedenější. Pak jsme byli trošku pasivnější, bránili náskok, hra byla rozkouskovaná, hodně se přerušovalo. Důležité, že jsme ubránili přesilovky, hráči do oslabení chodili obětavě, navíc výborný brankář. Ale nebyl to od nás super výkon,“ upozorňoval Josef Jandač, na což zareagoval Vejvoda.
„Oni nepotřebovali být suproví. Můžeme říkat klišé, že se všechno musí zjednodušit, jít do branky, nahazovat, pak se puky budou odrážet. Ale když se nedaří, nikdy nebude jiná cesta než větší přímočarost,“ řekl sparťanský asistent.
Nepřekvapí, pokud v následujících dnech přijde znovu na přetřes téma budoucnosti trenéra Pavla Grosse. V Praze načal třetí ročník, počítalo se, že po výrazných letních změnách nemusí jeho celek šlapat hned od začátku. Poslední dvě domácí ztráty však byly velmi bolavé, Sparta se při nich ztuha prosazovala v ofenzivě, marně nacházela impulz.
„Pro mě je těžké hledat slova. Člověk by měl být pořád nad věcí, ale my jsme odevzdali zápas v poslední třetině proti Liberci a nějak jsme na to navázali. Není pro mě akceptovatelné, jak jsme se prezentovali. Základní nastavení, které musíš mít, jsem neviděl. Byli jsme pohodlní, nevyhrávali souboje, šli do nich jen hokejkou. To by se ve Spartě nemělo stát. Hrajeme si s reputací a děláme ze sebe blbce,“ pronesl Gross pro Oneplay Sport. Na tiskovou konferenci nedorazil.
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Č. Budějovice
|10
|7
|0
|0
|3
|37:19
|21
|2
Třinec
|9
|5
|2
|0
|2
|29:20
|19
|3
K. Vary
|10
|6
|0
|1
|3
|27:22
|19
|4
Plzeň
|10
|5
|1
|2
|2
|24:20
|19
|5
Brno
|10
|6
|0
|1
|3
|28:26
|19
|6
Pardubice
|10
|4
|2
|0
|4
|31:24
|16
|7
Olomouc
|9
|5
|0
|1
|3
|22:24
|16
|8
Liberec
|10
|5
|0
|0
|5
|25:27
|15
|9
Sparta
|10
|4
|1
|0
|5
|27:22
|14
|10
Vítkovice
|10
|3
|2
|1
|4
|25:26
|14
|11
M. Boleslav
|10
|4
|0
|0
|6
|20:28
|12
|12
Mountfield
|9
|2
|1
|0
|6
|20:27
|8
|13
Litvínov
|9
|2
|0
|1
|6
|15:30
|7
|14
Kladno
|10
|1
|0
|2
|7
|16:31
|5
- Play-off
- Předkolo Play-off
- Baráž