Talent popsal záskok: Pan Jágr byl na rozbruslení, pak jsem se dozvěděl, že jdu do hry
Zápas proti Karlovým Varům měl sledovat z lavičky jako třináctý útočník, do akce měl jít v případě, že by se něco stalo. Šance Oskara Lislera nakonec přišla dřív, než si všichni přáli. Devatenáctiletý talent musel naskočit místo zraněného Jaromíra Jágr, v 10. kole extraligy odehrál necelých 8 minut a zapsal asistenci. „Pan Jágr byl na rozbruslení a pak jsem se dozvěděl, že nehraje a já jdu do hry,“ popisoval uctivě mladý forvard po porážce.
Zapsali jste sedmou porážku v řadě. Co k tomu říct?
„Těžké to je. Máme šňůru proher a potřebujeme se od něčeho hodně rychle odrazit, abychom se vyšvihli. Body nám utíkají a my je potřebujeme jako sviňa. Musíme se hodně rychle od něčeho odrazit a pak pokračovat v tom dobrém.“
Čekali jste, že by vás mohl nakopnout Jaromír Jágr na ledě?
„Určitě. Je jiné, když bude hrát. Má zkušenosti, je nejlepší hráč, co Česko mělo a zároveň má. Zkušenosti, které má, jsou neskutečné.“
Co konkrétně přináší do kabiny?
„Mluví k nám, říká nám různé věci. Všichni si ho poslechneme a pak to musíme předvést na ledě.“
Odnesl jste si od něj vy osobně něco? Všichni mluví o tom, jak hodně dře.„Jo, dře neskutečně. Chodili jsme sem v létě během odpoledne a vždycky tady byl a makal. Je neskutečné vidět, když ve svém věku takhle maká. Klobouk dolů.“
Bez Jágra jste zápas ztratili, přestože jste vedli. Co se stalo?
„Těžko říct, hráli jsme hodně zbrkle. Musíme proměňovat šance, měli jsme zase dost střel. Měli jsme šance, musíme je využít. Chybí nám góly, je to jednoduché. Ale musíme se nastartovat něčím malým. Cokoliv. Pak se od toho můžeme odrazit.“
Jak pracujete na koncovce?
„V trénincích je to velké téma furt. Musíme střílet, trefovat to. Naučit se střílet, abychom góly dávali. I špinavé. Odrazit se od něčeho, dorážka, špatný odraz od nich. Říkáme si před každým zápasem, ať střílíme a hrajeme jednoduše. Něco tam musí padnout. Říkáme si to, všichni to posloucháme každý zápas, ale furt nic.“
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Č. Budějovice
|10
|7
|0
|0
|3
|37:19
|21
|2
Třinec
|9
|5
|2
|0
|2
|29:20
|19
|3
K. Vary
|10
|6
|0
|1
|3
|27:22
|19
|4
Plzeň
|10
|5
|1
|2
|2
|24:20
|19
|5
Brno
|10
|6
|0
|1
|3
|28:26
|19
|6
Pardubice
|10
|4
|2
|0
|4
|31:24
|16
|7
Olomouc
|9
|5
|0
|1
|3
|22:24
|16
|8
Liberec
|10
|5
|0
|0
|5
|25:27
|15
|9
Sparta
|10
|4
|1
|0
|5
|27:22
|14
|10
Vítkovice
|10
|3
|2
|1
|4
|25:26
|14
|11
M. Boleslav
|10
|4
|0
|0
|6
|20:28
|12
|12
Mountfield
|9
|2
|1
|0
|6
|20:27
|8
|13
Litvínov
|9
|2
|0
|1
|6
|15:30
|7
|14
Kladno
|10
|1
|0
|2
|7
|16:31
|5
- Play-off
- Předkolo Play-off
- Baráž