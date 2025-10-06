Formanův emotivní start proti Spartě: Je to divné. Fanouškům děkoval za choreo
Ve druhé komerční přestávce vytáhli fanoušci Sparty v Kladně nad hlavu choreo. „Osmičky na ledě, Sparta v srdci,“ stálo na připraveném transparentu. Stadionem Rytířů se vzápětí začalo linout jméno Miroslava Formana, soupeřovým příznivcům zatleskal i zbytek tribun. „Pro mě to bylo trošku speciální utkání. Emotivní. Chtěl bych strašně poděkovat fanouškům, co si připravili,“ sypal ze sebe po výhře 5:4 kapitán Středočechů a bývalý lídrů pražského klubu.
Praly se ve vás emoce, když hostující kotel vyvolával vaše jméno?
„Bylo trošku těžké zůstat v zápase, ale věřím, že se mi to povedlo. Jsme rádi za tři body, věřím, že jsme teď najeli na vítěznou vlnu.“
Cítil jste dojetí? Za Spartu jste přece jen zasáhl do 15 extraligových sezon.
„Samozřejmě. Nejsem ale už nejmladší, takže tyhle situace zvládám. I když už mám něco za sebou, bylo to zvláštní a speciální. Ještě jednou za to moc děkuju.“
Stihl jste si přečíst choreo, které připravili fanoušci Sparty?
„Když to vytáhli, prohrávali jsme 1:2, takže bylo těžké, co dělat. Byl jsem za to samozřejmě vděčný, ale potřeboval jsem se soustředit na zápas. Začátek jsme měli špatný, Sparta na nás výborně vletěla, hrála výborně. Byl to hodně těžký zápas.“
Je vám 35 let, ve Spartě jste strávil většinu kariéry a proti ní jste hrál teprve potřetí v životě.
„Ano. Tehdy to bylo ještě za covidu, fanoušci tomu tenkrát strašně chyběli. Je to divné. Ve Spartě jsem byl poprvé na tréninku ve třetí třídě, od páté třídy jsem tam byl natrvalo. Speciální moment.“
Vypsali jste odměnu za vítězství do kabiny? V sestavě Kladna bylo devět hráčů s minulostí ve Spartě.
„Tam je dneska peněz, budeme moct pařit až do Vánoc. Už v Brně mě okradli o spoustu peněz, teď jsem vypsal zase a nevím, jestli mi zbude něco z výplaty. Ale rád zaplatím. Ostatní taky, musím kouknout, jestli vypsali hodně peněz. Jestli ne, připíšeme tam nějakou nulu.“
Zápas jste dokázali otočit, i když jste rychle prohrávali 0:2. Kde se to ve vás vzalo?
„Ukázali jsme sílu. Otočili jsme už zápas v Brně a pořád jsme věřili. Hráli výborně, ale věděli jsme, že už to nemají moc kam posouvat a my naopak nezačali moc dobře a máme co zlepšit. Zapracovali jsme na tom, díkybohu jsme dali rychlý gól. Možná pak Sparta trochu znervózněla tím, jak se jim nedaří. Výborný výkon, padesát minut bylo skvělých.“
Nechápu, že teď má Sparta špatnou sérii
V čem jste soupeře předčili?
„Těžko říct, bylo to opravdu vyrovnané, mohlo se to lámat na obě strany. Šance byly na obou stranách. Možná jsme byli trošku lepší v předbrankovém prostoru, Hrába (Kryštof Hrabík) byl výborně na masce a dal strašně důležitý gól. Možná tyhle detaily.“
Cítili jste, že se Spartě teď nedaří?
„Je to Sparta. Narovinu. To, co předváděli v první třetině… Nechápu, že teď mají takhle špatnou sérii. Chci se soustředit hlavně na Kladno, ale myslím, že kluci to hodně rychle zvednou a budou se pohybovat úplně jinde. Jsem plně přesvědčený, že my taky. Start jsme neměli dobrý, ale půjdeme nahoru a chceme se pohybovat v tabulce úplně někde jinde.“
Kladno má momentálně dvě výhry proti silným soupeřům. Je to na dobré cestě?
„Pořád nejsme zdaleka tam, kde chceme být. Na tabulku jsem moc nekoukal, vyhýbal jsem se tomu obloukem. Tuším, že pořád je jasné, že nejsme tam, kde chceme být. Věřím, že když takhle budeme pokračovat, bude to dobré a půjdeme nahoru.“
Čím to, že jste se po střeleckém trápení zvedli?
„Všechno začíná od tréninku. Tam na sebe jsme přísnější, tvrdí, každý trénink je odmakaný naplno. I když nám to nešlo, měli jsme sérii porážek a hlavy tolik nefungovaly, přišli jsme na trénink a tam to odjezdili a odmakali. Díky tomu jsme se odrazili a zápasy zvládli.“
Pomáhá i přítomnost Tomáše Plekance na střídačce? Dvakrát tam byl, dvakrát jste zvítězili.
„Všichni víme, co má za sebou, skvělá kariéra. Ale celý trenérský štáb je zkušený. Pleky tam zase doplní nějaké postřehy. Tam všechno funguje.“
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Č. Budějovice
|12
|8
|0
|0
|4
|42:25
|24
|2
Třinec
|11
|6
|2
|1
|2
|36:26
|23
|3
Brno
|12
|7
|0
|2
|3
|34:31
|23
|4
Plzeň
|11
|6
|1
|2
|2
|26:21
|22
|5
Pardubice
|12
|5
|2
|0
|5
|37:28
|19
|6
Vítkovice
|12
|4
|3
|1
|4
|34:33
|19
|7
K. Vary
|12
|6
|0
|1
|5
|28:28
|19
|8
Olomouc
|11
|6
|0
|1
|4
|25:26
|19
|9
Liberec
|12
|6
|0
|1
|5
|29:31
|19
|10
Sparta
|12
|4
|1
|0
|7
|31:29
|14
|11
Mountfield
|11
|3
|2
|0
|6
|26:30
|13
|12
M. Boleslav
|11
|4
|0
|0
|7
|23:32
|12
|13
Kladno
|12
|2
|1
|2
|7
|25:38
|10
|14
Litvínov
|11
|2
|0
|1
|8
|17:35
|7
- Play-off
- Předkolo Play-off
- Baráž