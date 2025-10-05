Osmičky na ledě. Sparťané nezapomněli na Formana. Plekanec na střídačce je znát
PRVNÍ DOJEM FILIPA ARDONA | Jedni dali za prvních deset kol pouhých 16 gólů, druzí se propadli do krize a na trefu čekali takřka tři zápasy. Souboj Kladna se Spartou ale přinesl nečekanou přestřelku 5:4. Pražané vzbudili drtivým nástupem dojem rozhodnutého duelu, ale postupně slevili z poctivé hry a odpadli. Rytíře probudil výborný Tristen Robins i sportovní ředitel Tomáš Plekanec na lavičce.
Zajímavé události zápasu
- Legenda na střídačce
Opustil skybox nad ledem, v obleku se přesunul na lavičku. Sportovní ředitel Rytířů Tomáš Plekanec doplnil realizační tým už v pátek v Brně, kde bralo Kladno dva body, doma byl zase na místě. Po špatném startu si už v první komerčce svolal hráče do hloučku a s hlavním trenérem Davidem Čermákem k nim promlouval a povzbuzoval je. Jeho přítomnost je na hře Rytířů znát.
- Sparta v srdci
V minulé sezoně se dělil o kapitánské céčko s Vladimírem Sobotkou, po neúspěchu v play off jsou ze Sparty oba pryč. Fanoušci pražského klubu však na Miroslava Formana nezapomněli. Do kotle hostí dorazili v tričkách s číslem 88, v první třetině vytasili choreo s nápisem „Osmičky na ledě, Sparta v srdci“. Patnáct sezon ve sparťanském áčku nikdo nesmaže, i když teď Forman hraje za Kladno.
Kdo mě zaujal
- Tristen Robins (Kladno)
K Rytířům se propojil v průběhu sezony, i proto se možná na Tristenu Robinsovi nepodepsala střelecká krize týmu. Kanaďan vstupoval do zápasu jako nejproduktivnější domácí hráč, právě on načal obrat proti Spartě. Z pravého kruhu se trefil krásně do růžku, důležitou roli sehrál i u gólu Kellyho Klímy. V rohu ustál souboj s Jakubem Krejčíkem, díky tomu mohlo dostat číslo 67 nabito na střelu.
Kdo mohl ukázat víc
- Josef Kořenář (Sparta)
Vrátil se po nemoci, mezi tři tyče šel poprvé od 21. září. Zápas v Kladně ale Josefu Kořenářovi nechutnal. Reprezentační gólman lovil pětkrát puk ze sítě, vyčítat si mohl hlavně trefu Kellyho Klímy. Sám myslel, že má situaci pod kontrolou, ale kotouč vyplaval za jeho zády. V dalších případech mu situaci neusnadnili spoluhráči, nervozita se pak na Kořenářovi podepsala i při nepřesné rozehrávce.
Čeho jste si možná nevšimli
- Silná litoměřická stopa
Oba týmy se potýkají s marodkou, oba sáhly do prvoligových Litoměřic. Rovnou pětice hráčů, která zasáhla do nedělního zápasu, letos nastupuje hlavně za Stadion. Kladno už delší dobu využívá Dušana Žovince, Sparta vytáhla Nina Tomova, Dominika Pavláka, Petra Tona a Filipa Kuťáka. Klubové parťáky sledoval z lavičky jako dvojka ještě Martin Michajlov. Zajímavá byla i devítinásobná sparťanská stopa v týmu domácích.
- Návštěva: 4038