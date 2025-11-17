Předplatné

Vorlický do Artisu? Slavia to vylučuje. Nejednáme o tom, uvedl šéf komunikace

Ryzí talent jak z éry Wengerova Arsenalu: Vorlický doslova ožívá s míčem na noze • Zdroj: isport.cz
Slávista Lukáš Vorlický při derby proti Spartě
Lukáš Vorlický naskočil do zápasu se Zlínem ve druhé půli
Lukáš Haraslín ve druhém poločase rozpohyboval hru Sparty, ale ani on nepřispěl k výhře
Lukáš Vorlický během pohárového utkání v Brozanech
Lukáš Vorlický v akci proti Liberci
Fotbalisté Artisu v MOL Cupu vyřadili Liberec
9
Fotogalerie
Michal Koštuřík
Chance Liga
Pikantní obchod na trase Praha-Brno? Tamní Artis, třetí tým podzimní části druhé ligy, by údajně rád přivedl na hostování záložníka Lukáše Vorlického (23). Jeden z nejkreativnějších a nejzábavnějších hráčů Chance ligy, jenž není v týmu mistra spokojený se svým herním vytížením, by se mohl objevit v Kučerově ulici během zimní pauzy. Slavia to nicméně vylučuje. „O tomto kroku nejednáme a ani ho neplánujeme,“ uvedl Jakub Splavec, ředitel strategické komunikace. „Bez komentáře,“ reagoval pro iSport Petr Kuba, generální ředitel klubu.

Může to znít trošku jako sci-fi, fantasmagorie. Spekulace o možném odchodu Lukáše Vorlického ze Slavie do Artisu běží fotbalovým zákulisím i na sociálních sítích mezi fanoušky. Brněnský klub má ambice, peníze a umí schopným hráčům nabídnout lukrativní podmínky. Když se k tomu přidá Vorlického touha nastupovat pravidelně každý týden v základu a vést na hřišti mužstvo jako lídr, je angažmá v jednom ze dvou brněnských zástupců ve druhé lize vcelku logickou volbou. Podle vedení Slavie však k ničemu takovému nedojde. Vstřícnost k jednáním z její strany chybí.

Technický středopolař, jehož kariéru zásadně brzdí zdravotní lapálie, na podzim v nejvyšší soutěži zasáhl jen do osmi utkání a vstřelil dva branky. Obě v září Karviné. Naposledy naskočil na konci října na 26 minut v Olomouci. Do základní rotace Jindřicha Trpišovského nepatřil a nezměnilo by se to nejspíš ani na jaře. Rodáka z Boskovic, jehož otec trénuje béčko Slovácka ve třetí lize, se navíc dotklo, že se nevešel na soupisku pro Ligu mistrů. Od té doby v něm uzrávala touha změnit dres a rozvinout svůj nesporný talent na jiné adrese.

Artis by ho jistě využil daleko více. Na pozici „desítky“ nejčastěji nastupoval elitní kanonýr Quadri Adediran, pod ním tvůrce hry Martin Pospíšil a defenzivnější Daniel Samek. Jednoho z nich by posila ze Slavie nejspíš ze sestavy vyštípala, anebo by kouč Jiří Chytrý musel jednomu z tria najít jinou pozici na hřišti.

Paradoxní je, že Vorlický fotbalově vyrůstal v sousední Zbrojovce, lídrovi tabulky dokonce v dresu béčka Slavie vstřelil na podzim na Srbské krásný gól. Gestem se zdviženými rukama nad hlavou se za něj okamžitě omluvil a poté popřál Zbrojovce, ať postoupí mezi elitu. „Mám k Brnu vztah, třeba se tady na sklonku kariéry nebo kdykoliv jindy můžu objevit. Nikdy neříkej nikdy. Proto je dobré udržovat vztahy a mít respekt k předešlým klubům,“ prohlásil.

Pokud ale v zimě zamíří do Brna, tak spíš do konkurenčního Artisu. „Přeju si, aby do ligy postoupil taky,“ řekl ještě na konci září.

#TýmZVRPSkóreB
1Zbrojovka16132140:1341
2Táborsko16113235:1436
3Artis1593326:1530
4Opava1577124:1228
5Baník B1673626:2324
6Příbram1673615:2124
7Slavia B1672727:1823
8Žižkov1672719:2623
9Ústí1663730:3021
10Č. Budějovice1662817:2320
11Jihlava1644817:2016
12Prostějov1644817:2316
13Chrudim1637619:3216
14Sparta B16501112:3415
15Vlašim1634922:2313
16Kroměříž16311213:3210
  • Přímý postup
  • Baráž o 1. ligu
  • Sestup
