ONLINE: Sparta - Pardubice 1:2, Lauko obrací šlágr. Litvínov - Kladno 0:3
Páteční večer nabízí šest zápasů 13. kola hokejové Tipsport extraligy. Programu bezpochyby vévodí šlágr mezi Spartou a Pardubicemi. Pražany po vyhazovu kouče Pavla Grosse poprvé vede Jaroslav Nedvěd. České Budějovice se pokouší vrátit do čela tabulky doma proti Liberci. Zvedající se Kladno startuje v Litvínově. Hraje se také v Karlových Varech, Mladé Boleslavi a Olomouci. ONLINE přenosy z utkání sledujte na iSportu.
Základní část - Tipsport Extraliga 2025/2026
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Plzeň
|12
|7
|1
|2
|2
|28:21
|25
|2
Č. Budějovice
|12
|8
|0
|0
|4
|42:25
|24
|3
Třinec
|11
|6
|2
|1
|2
|36:26
|23
|4
Brno
|12
|7
|0
|2
|3
|34:31
|23
|5
Pardubice
|12
|5
|2
|0
|5
|37:28
|19
|6
Vítkovice
|12
|4
|3
|1
|4
|34:33
|19
|7
K. Vary
|12
|6
|0
|1
|5
|28:28
|19
|8
Olomouc
|11
|6
|0
|1
|4
|25:26
|19
|9
Liberec
|12
|6
|0
|1
|5
|29:31
|19
|10
Sparta
|12
|4
|1
|0
|7
|31:29
|14
|11
Mountfield
|11
|3
|2
|0
|6
|26:30
|13
|12
M. Boleslav
|12
|4
|0
|0
|8
|23:34
|12
|13
Kladno
|12
|2
|1
|2
|7
|25:38
|10
|14
Litvínov
|11
|2
|0
|1
|8
|17:35
|7
- Play-off
- Předkolo Play-off
- Baráž