ONLINE: Sparta - Pardubice 1:2, Lauko obrací šlágr. Litvínov - Kladno 0:3

Páteční večer nabízí šest zápasů 13. kola hokejové Tipsport extraligy. Programu bezpochyby vévodí šlágr mezi Spartou a Pardubicemi. Pražany po vyhazovu kouče Pavla Grosse poprvé vede Jaroslav Nedvěd. České Budějovice se pokouší vrátit do čela tabulky doma proti Liberci. Zvedající se Kladno startuje v Litvínově. Hraje se také v Karlových Varech, Mladé Boleslavi a Olomouci. ONLINE přenosy z utkání sledujte na iSportu.

#TýmZVVPPPPSkóreB
1Plzeň12712228:2125
2Č. Budějovice12800442:2524
3Třinec11621236:2623
4Brno12702334:3123
5Pardubice12520537:2819
6Vítkovice12431434:3319
7K. Vary12601528:2819
8Olomouc11601425:2619
9Liberec12601529:3119
10Sparta12410731:2914
11Mountfield11320626:3013
12M. Boleslav12400823:3412
13Kladno12212725:3810
14Litvínov11201817:357
  • Play-off
  • Předkolo Play-off
  • Baráž

