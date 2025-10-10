Zohorna „sežral“ body na Hané. Kredit soupeři, řekl Pokorný. Posila už dorazila
Brejk, přihrávka Jakuba Kose, nápřah z vrcholku kruhu a rána Hynka Zohorny rozehnala v 57. minutě vidinu prodloužení. Zkušený útočník Komety zapsal v Olomouci (1:2) šestý zásah v ročníku a zhmotnil zlepšení hostů ve druhé polovině zápasu. Jako by si potřebovali rozjezdit nohy, nabudit se. „Hrozně těžký zápas, velký kredit soupeři,“ ocenil poražené brněnský trenér Kamil Pokorný.
Na konci hráli domácí power play, po vyloučení Jana Ščotky dokonce v šesti proti čtyřem. Útočník Ondřej Najman zahodil tutovku a bylo po nadějích. Olomoučtí přitom odehráli povedený part. Hlavně v první třetině jich byl plný led. „Kluci dřeli, snaží se sežrat každý puk. Houževnatost a obětavost je v jejich DNA. Rozhodla naše neproduktivita. Stačilo přitom párkrát přehodit puk přes beton a vypadalo by to jinak,“ vystihl asistent Petr Svoboda.
Angažmá Renarse Krastenbergse v Olomouci zatím působilo docela rozpačitě. Jeden gól za jedenáct zápasů? Na vytěžovaného cizince - útočníka, který v minulé sezoně nasázel ve slovenské lize za Michalovce jednatřicet branek, málo. Svůj dvanáctý start nicméně ozdobil lotyšský reprezentant hezkou akcí.
Při přesilovce v rychlé jízdě oklamal zadáka Rhetta Hollanda a poslal puk mezi Kavanovými betony do sítě. Hokejový světoběžník se trefil poprvé od 17. září, kdy pomohl k triumfu nad kladenskými Rytíři. „Hráli jsme opravdu dobře. Lépe než oni. Bohužel jsme dali jen jeden gól, i když jsme měli hodně šancí,“ litoval Krastenbergs. „Nikdo na mě nevytváří větší tlak než já sám. Myslím, že nehraju špatně. Někdy vám to padá a máte v koncovce štěstí. Jindy ne,“ pokrčil rameny.
Článek pokračuje pod infografikou
Reakce úřadujících šampionů přišla rovněž v početní výhodě, kdy si kapitán Jakub Flek narazil s Kristiánem Pospíšilem, vyjel si před Machovského klec a švihem ke vzdálenější tyči efektně zavěsil. V závěru se prosadil i druhý nejlepší střelec brněnského týmu, který se nicméně dostává do nepříjemných personálních potíží. Absence rostou, klub musí sahat do Maxa ligy.
Najednou je problém složit čtyři konkurenceschopné útoky a dát dohromady sedm beků. „Přičítám to obrovsky náročnému programu. Nikde o tom moc nepíšeme, zatímco ostatní hodně. Nestěžujeme si, hrajeme. Musíme se s tím vypořádat,“ uvedl Pokorný. Nejblíže návratu do sestavy je elitní bek Filip Král, jenž absentuje od prvního utkání. V Litvínově však v neděli určitě nenaskočí.
Čekalo se na forvarda Brendana O´Donella z Düsseldorfu. Třiatřicetiletý Kanaďan se po příletu z Vídně, kde ho vyzvedl sportovní manažer Tomáš Vincour, už v pátek objevil v kabině. Je možné, že v sobotu rovnou odcestuje na sever Čech. „Pobavíme se o tom. Může k tomu dojít,“ nevyloučil Pokorný. Papíry má vyřízené.
V extralize už to rodák z Winnipegu zná, před šesti lety oblékal v „covidovém“ ročníku dres Kladna a patřil k oporám mužstva. „Výborný borec,“ vypálil ze sebe kouč. „Je hrozně rád, že dostal kontrakt a bere jakoukoliv roli v týmu. Věřím, že naváže na výkony, které předváděl po Evropě. Víme, že poté, co týmu začala soutěž, trénoval posledních deset dnů s partou kluků,“ dodal.
Kometu přivedl k bodům spolehlivý brankář Jan Kavan, obvyklý náhradník Aleše Stezky a Gašpera Krošelje (aktuálně zraněný). „Skvělej,“ poplácal ho kouč po ramenou cestou do šatny. „Nepomohli jsme si přesilovkami. V pěti jsme dali pouze jeden gól,“ mrzelo Svobodu. „Mora“ nicméně dál překvapuje, drží se skvěle a nenaplňuje předsezonní prognózy expertů. „Všichni nás pasovali, že budeme poslední, někde na ocase. Ale myslím, že všechny týmy s námi mají problém,“ zdůraznil Petrovického asistent.
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Č. Budějovice
|13
|9
|0
|0
|4
|46:27
|27
|2
Třinec
|12
|7
|2
|1
|2
|39:27
|26
|3
Brno
|13
|8
|0
|2
|3
|36:32
|26
|4
Plzeň
|12
|7
|1
|2
|2
|28:21
|25
|5
Pardubice
|13
|6
|2
|0
|5
|43:31
|22
|6
Vítkovice
|12
|4
|3
|1
|4
|34:33
|19
|7
K. Vary
|13
|6
|0
|1
|6
|29:31
|19
|8
Olomouc
|12
|6
|0
|1
|5
|26:28
|19
|9
Liberec
|13
|6
|0
|1
|6
|31:35
|19
|10
Mountfield
|12
|3
|3
|0
|6
|29:32
|15
|11
Sparta
|13
|4
|1
|0
|8
|34:35
|14
|12
Kladno
|13
|3
|1
|2
|7
|28:39
|13
|13
M. Boleslav
|13
|4
|0
|1
|8
|25:37
|13
|14
Litvínov
|12
|2
|0
|1
|9
|18:38
|7
- Play-off
- Předkolo Play-off
- Baráž