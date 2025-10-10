Předplatné

Zohorna „sežral“ body na Hané. Kredit soupeři, řekl Pokorný. Posila už dorazila

Hráči Komety Brno se radují z výhry proti Olomouci
Hráči Komety Brno se radují z výhry proti OlomouciZdroj: ČTK / Luděk Peřina
Olomoucký Lukáš Nahodil před bránou brněnského Jana Kavana
Brněnský Kristián Pospíšil a olomoucký Jiří Ondrušek
Olomoucký Renars Krastenbergs v utkání proti Kometě Brno
Brněnský Danny Chludil v souboji s Tomášem Černým z Olomouce
Olomoucký brankář Matěj Machovský likviduje šanci v utkání proti Kometě Brno
Brněnský Jan Ščotka v diskuzi s hlavním rozhodčím Robinem Šírem v utkání proti Olomouci
Olomoucký Jakub Navrátil v šanci proti brněnskému brankáři Janu Kavanovi
17
Fotogalerie
Michal Koštuřík
Tipsport extraliga
Začít diskusi (0)

Brejk, přihrávka Jakuba Kose, nápřah z vrcholku kruhu a rána Hynka Zohorny rozehnala v 57. minutě vidinu prodloužení. Zkušený útočník Komety zapsal v Olomouci (1:2) šestý zásah v ročníku a zhmotnil zlepšení hostů ve druhé polovině zápasu. Jako by si potřebovali rozjezdit nohy, nabudit se. „Hrozně těžký zápas, velký kredit soupeři,“ ocenil poražené brněnský trenér Kamil Pokorný.    

Na konci hráli domácí power play, po vyloučení Jana Ščotky dokonce v šesti proti čtyřem. Útočník Ondřej Najman zahodil tutovku a bylo po nadějích. Olomoučtí přitom odehráli povedený part. Hlavně v první třetině jich byl plný led. „Kluci dřeli, snaží se sežrat každý puk. Houževnatost a obětavost je v jejich DNA. Rozhodla naše neproduktivita. Stačilo přitom párkrát přehodit puk přes beton a vypadalo by to jinak,“ vystihl asistent Petr Svoboda. 

Angažmá Renarse Krastenbergse v Olomouci zatím působilo docela rozpačitě. Jeden gól za jedenáct zápasů? Na vytěžovaného cizince - útočníka, který v minulé sezoně nasázel ve slovenské lize za Michalovce jednatřicet branek, málo. Svůj dvanáctý start nicméně ozdobil lotyšský reprezentant hezkou akcí.

Při přesilovce v rychlé jízdě oklamal zadáka Rhetta Hollanda a poslal puk mezi Kavanovými betony do sítě. Hokejový světoběžník se trefil poprvé od 17. září, kdy pomohl k triumfu nad kladenskými Rytíři. „Hráli jsme opravdu dobře. Lépe než oni. Bohužel jsme dali jen jeden gól, i když jsme měli hodně šancí,“ litoval Krastenbergs. „Nikdo na mě nevytváří větší tlak než já sám. Myslím, že nehraju špatně. Někdy vám to padá a máte v koncovce štěstí. Jindy ne,“ pokrčil rameny.

Článek pokračuje pod infografikou

Reakce úřadujících šampionů přišla rovněž v početní výhodě, kdy si kapitán Jakub Flek narazil s Kristiánem Pospíšilem, vyjel si před Machovského klec a švihem ke vzdálenější tyči efektně zavěsil. V závěru se prosadil i druhý nejlepší střelec brněnského týmu, který se nicméně dostává do nepříjemných personálních potíží. Absence rostou, klub musí sahat do Maxa ligy.

Najednou je problém složit čtyři konkurenceschopné útoky a dát dohromady sedm beků. „Přičítám to obrovsky náročnému programu. Nikde o tom moc nepíšeme, zatímco ostatní hodně. Nestěžujeme si, hrajeme. Musíme se s tím vypořádat,“ uvedl Pokorný. Nejblíže návratu do sestavy je elitní bek Filip Král, jenž absentuje od prvního utkání. V Litvínově však v neděli určitě nenaskočí.  

Čekalo se na forvarda Brendana O´Donella z Düsseldorfu. Třiatřicetiletý Kanaďan se po příletu z Vídně, kde ho vyzvedl sportovní manažer Tomáš Vincour, už v pátek objevil v kabině. Je možné, že v sobotu rovnou odcestuje na sever Čech. „Pobavíme se o tom. Může k tomu dojít,“ nevyloučil Pokorný. Papíry má vyřízené.

V extralize už to rodák z Winnipegu zná, před šesti lety oblékal v „covidovém“ ročníku dres Kladna a patřil k oporám mužstva. „Výborný borec,“ vypálil ze sebe kouč. „Je hrozně rád, že dostal kontrakt a bere jakoukoliv roli v týmu. Věřím, že naváže na výkony, které předváděl po Evropě. Víme, že poté, co týmu začala soutěž, trénoval posledních deset dnů s partou kluků,“ dodal.

Kometu přivedl k bodům spolehlivý brankář Jan Kavan, obvyklý náhradník Aleše Stezky a Gašpera Krošelje (aktuálně zraněný). „Skvělej,“ poplácal ho kouč po ramenou cestou do šatny. „Nepomohli jsme si přesilovkami. V pěti jsme dali pouze jeden gól,“ mrzelo Svobodu. „Mora“ nicméně dál překvapuje, drží se skvěle a nenaplňuje předsezonní prognózy expertů. „Všichni nás pasovali, že budeme poslední, někde na ocase. Ale myslím, že všechny týmy s námi mají problém,“ zdůraznil Petrovického asistent.

KonecLIVE
12

#TýmZVVPPPPSkóreB
1Č. Budějovice13900446:2727
2Třinec12721239:2726
3Brno13802336:3226
4Plzeň12712228:2125
5Pardubice13620543:3122
6Vítkovice12431434:3319
7K. Vary13601629:3119
8Olomouc12601526:2819
9Liberec13601631:3519
10Mountfield12330629:3215
11Sparta13410834:3514
12Kladno13312728:3913
13M. Boleslav13401825:3713
14Litvínov12201918:387
  • Play-off
  • Předkolo Play-off
  • Baráž

Začít diskuzi

Hokej 2025

Česká hokejová reprezentace
Výsledky MS v hokeji 2025ZOH hokejReprezentace

Česká hokejová extraliga

Přestupy v Extralize ONLINE

NHL

Přestupy NHL

Hokej výsledky * Reprezentace

Doporučujeme

Články z jiných titulů