Sparta zpět v křeči, Dynamo slaví. Kousal dal gól hlavou, nejvyšší návštěva sezony
PRVNÍ DOJEM PAVLA BÁRTY | Hvězdné války mezi Spartou a Pardubicemi byly opět skvělá podívaná. Pražané vyrazili do boje pod vedením nového kouče Jaroslava Nedvěda ve snaze zachytit příznivou vlnu, hostující Dynamo s odvěkým rivalem padlo pětkrát po sobě. Za podpory početné armády přívrženců obrátilo historii naruby a uťalo tuhle sérii výsledkem 3:6. Na Spartě uspěli Východočeši před největší návštěvou sezony poprvé od 17. ledna 2024, kdy si odvezly výhru v prodloužení.
Zajímavé události zápasu
- Kousalova hlavička
Dějiny zápasu se začaly hýbat v 9. minutě a pomohly tomu přesilovky. Napřed šli sparťané při své výhodě po protečování na modré čáře do přečíslení. Michal Řepík nahodil kotouč z pravé strany a ten se od hlavy Pavla Kousala odrazil do branky. Pardubická střídačka váhala 110 sekund, než si vzala trenérskou výzvu. Neuspěla. Ke kontaktu s brankářem Willem došlo až poté, co puk přejel brankovou čáru. Zkoumal se i zásah na 3:5, kdy Roman Horák nastavil brusli.
- Poulíčkova krvavá stopa
V krátkém časovém rozmezí přišli během druhé třetiny k újmě tři pardubičtí útočníci. Patrik Poulíček dostal zásah pukem do obličeje, když sparťanský bek Niko Seppälä vyhazoval podél mantinelu. Led však Poulíček opustil sám, zůstala po něm krvavá stopa. Nedlouho po něm odstoupil Jakub Lauko. Ještě během prostřední části se oba vrátili, Lauko se podílel na čtvrtém pardubickém gólu. Po zásahu spoluhráče Košťálka však znovu zmizel v šatně a už se nevrátil.
- Kondelík zatloukl hřebík
Využil svého důrazu a houževnatosti. Obrovitý Jáchym Kondelík byl obtěžován o 27 centimetrů menším Davidem Vitouchem, ale po souboji s ním zarazil na začátku třetí třetiny čtvrtý hřebík do sparťanské rakve. V přebrankovém prostoru se natáhl pro puk a rybičkou ho dopravil do sítě. Jestli se Pražané chtěli pokusit o změnu a trenéři zamíchali složením útočných řad, tenhle moment jim vzal elán. Dvakrát se přiblížili na dva góly. Víc nestihli.
Kdo mě zaujal
- Lukáš Sedlák (Pardubice)
Byl to klíčový večer pardubických opor. Centr elitní formace nahrávkami nachystal obrat v první třetině. Nejprve našel Romana Červenku, který bekhendem pověsil puk pod horní tyč, posléze poslal kotouč od levé tyčky před osu na Jakuba Lauka, který ho uklidil do odkryté klece. Pro Dynamo je důležitou postavou i díky jiným dovednostem. Je velmi úspěšný na vhazování a právě jím vyhraná buly v útočném pásmu byla klíčem k přesilovkovým gólům Pardubic. Za výkon byl po zásluze odměněn šestým gólem do prázdné branky.
- Filip Novák (Sparta)
Spartě chybělo sedm hráčů základní sestavy včetně Tomáše Hyky a Devina Shorea, který si vykloubil rameno v úterním zápase Ligy mistrů v Curychu. V utkání nastoupil i 17letý Filip Novák. Duel s Pardubicemi byl jeho extraligovou premiérou. Hrál ve druhém útoku s Dzierkalsem a veteránem Janem Eberlem, povolaným z Litoměřic. Bývalý sparťan Ondřej Mikliš přivítal Nováka ostrým hitem. Ten má v juniorce má v 11 zápasech bilanci 5+7 a byl na ledě při prvním sparťanském gólu.
Kdo mohl ukázat víc
- Strádající sparťanská ofenziva
Spartu nejvíc držel Josef Kořenář v brance. Po dobrém výkonu v utkání CHL v Curychu se sparťanům vrátila křeč. Zůstávali uvězněni v obranném pásmu, chyběl jim lepší pohyb, v ofenzivě strádali, zejména v prostřední části byli dost pasivní. Můžou za to asi i zalátané díry v sestavě. Pražané doplatili i na horší disciplínu a počty. Z přesilovky v první třetině rázem bylo oslabení tři na pět, Pardubice toho využily dvěma trefami, ve třetí v převaze odskočily na 5:2.
Čeho jste si nemohli všimnout
- Rozcvička pod dohledem
Noví koučové měli s týmem do zápasu čas jen na jeden trénink. Ale změnu poznali hráči Sparty i těsně před ním. Po tradičním bagu v útrobách O2 areny se rozcvičovali pod dohledem kondičního trenéra Jana Hejného. Nemuseli běhat v útvaru, jako to dělávají třeba Finové. Ale v blízkosti kabiny se na povel rozhýbávali asi patnáct minut. Během výsledkové chudoby se poukazovalo, že hráči Sparty údajně nemají kondici. Novinka v rituálech sleduje, aby se před utkáním rozhýbali, jak mají.
- Návštěva: 16 219