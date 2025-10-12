ONLINE: Hradec - Pardubice 0:1. Kometa otočila proti Vervě, Sparta zabrala
Konečně se dočkali. Hokejisté Sparty po pěti porážkách v řadě ve 14. kole extraligy vyhráli na domácím ledě proti Českým Budějovicím. Vítkovice si poradily s Karlovými Vary. Kladno hraje v Mladé Boleslavi, Plzeň čelí Liberci a Hradec v derby hostí Pardubice. Kometa bojuje o body v Litvínově a Třinec v Olomouci. ONLINE přenosy ze všech utkání sledujte na iSportu.
Základní část - Tipsport Extraliga 2025/2026
Sparta - České Budějovice 4:2
Podrobnosti připravujeme.
Vítkovice - Karlovy Vary 3:0
Podrobnosti připravujeme.
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Č. Budějovice
|14
|9
|0
|0
|5
|48:31
|27
|2
Třinec
|12
|7
|2
|1
|2
|39:27
|26
|3
Brno
|13
|8
|0
|2
|3
|36:32
|26
|4
Plzeň
|12
|7
|1
|2
|2
|28:21
|25
|5
Pardubice
|13
|6
|2
|0
|5
|43:31
|22
|6
Vítkovice
|13
|5
|3
|1
|4
|37:33
|22
|7
Olomouc
|12
|6
|0
|1
|5
|26:28
|19
|8
Liberec
|13
|6
|0
|1
|6
|31:35
|19
|9
K. Vary
|14
|6
|0
|1
|7
|29:34
|19
|10
Sparta
|14
|5
|1
|0
|8
|38:37
|17
|11
Mountfield
|12
|3
|3
|0
|6
|29:32
|15
|12
Kladno
|13
|3
|1
|2
|7
|28:39
|13
|13
M. Boleslav
|13
|4
|0
|1
|8
|25:37
|13
|14
Litvínov
|12
|2
|0
|1
|9
|18:38
|7
- Play-off
- Předkolo Play-off
- Baráž