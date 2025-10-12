Předplatné

ONLINE: Hradec - Pardubice 0:1. Kometa otočila proti Vervě, Sparta zabrala

Situace před brankou Pardubic
Situace před brankou PardubicZdroj: ČTK / Taneček David
Tvrdý střet v duelu Sparty s Českými Budějovicemi
Tory Dello z Karlových Varů a Jan Hladonik z Vítkovic
Trenér Sparty Jaroslav Nedvěd při zápase
Martin Procházka z Kladna a Filip Pyrochta z Mladé Boleslavi
Sparta dává gól
Marek Hrabina z Vítkovic a David Moravec z Karlových Varů
Kryštof Hrabík z Kladna a Matěj Gardoň z Mladé Boleslavi
Konečně se dočkali. Hokejisté Sparty po pěti porážkách v řadě ve 14. kole extraligy vyhráli na domácím ledě proti Českým Budějovicím. Vítkovice si poradily s Karlovými Vary. Kladno hraje v Mladé Boleslavi, Plzeň čelí Liberci a Hradec v derby hostí Pardubice. Kometa bojuje o body v Litvínově a Třinec v Olomouci. ONLINE přenosy ze všech utkání sledujte na iSportu.

Základní část - Tipsport Extraliga 2025/2026

LIVE přestávka
01Detail
LIVE přestávka
24Detail
LIVE
42Detail
LIVE
30Detail
LIVE 3. třetina
01Detail
LIVE Sam. nájezdy
21Detail
LIVE 2. třetina
13Detail

Sparta - České Budějovice 4:2

Podrobnosti připravujeme.

Vítkovice - Karlovy Vary 3:0

Podrobnosti připravujeme.

#TýmZVVPPPPSkóreB
1Č. Budějovice14900548:3127
2Třinec12721239:2726
3Brno13802336:3226
4Plzeň12712228:2125
5Pardubice13620543:3122
6Vítkovice13531437:3322
7Olomouc12601526:2819
8Liberec13601631:3519
9K. Vary14601729:3419
10Sparta14510838:3717
11Mountfield12330629:3215
12Kladno13312728:3913
13M. Boleslav13401825:3713
14Litvínov12201918:387
  • Play-off
  • Předkolo Play-off
  • Baráž

