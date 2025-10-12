Faerské ost. - Česko 2:1. Ostuda na hřišti outsidera a Hašek je ve vážném ohrožení
Čeští fotbaloví reprezentanti v předposledním z osmi utkání kvalifikace mistrovství světa utrpěli na Faerských ostrovech šokující porážku 1:2. Svěřenci trenéra Ivana Haška, nad jehož dalším setrváním u týmu visí velký otazník, podruhé ve skupině prohráli a stále nemají jisté druhé místo v tabulce. Faeřané na třetí pozici ztrácejí už pouze bod.
Až 136. tým žebříčku reprezentací FIFA poslal v 67. minutě do vedení Hanus Sörensen, za jedenáct minut srovnal střídající Adam Karabec. V 81. minutě ale rozhodl o senzačním vítězství outsidera střídající Martin Agnarsson.
Národní tým utrpěl s Faeřany ve vzájemných duelech první porážku po předchozích deseti výhrách a nenavázal na čtvrteční výkon při bezbrankové remíze s lídrem tabulky Chorvatskem. Češi zakončí skupinu v listopadu proti Gibraltaru.
"Dneska bylo bohužel všechno špatně. Výkon i výsledek," uznal po zápase trenér Ivan Hašek, jehož pozice je nyní ve velkém ohrožení.
Faeřané naopak navázali na čtvrteční triumf 4:0 nad Černou Horou a v rámci jedné kvalifikace poprvé zvítězili ve čtyřech zápasech. Přímo na šampionát v příštím roce projdou jen vítězové skupin, celky na druhých místech absolvují play off. Na první pozici už český tým pomýšlet nemůže, vedoucí Chorvatsko vede tabulku o skóre a navíc má k dobru dvě utkání.
Hašek udělal tři změny v základní sestavě oproti čtvrtečnímu utkání proti Chorvatsku. Na hrotu útoku dostal v úvodu šanci Vydra místo Chorého, na levém kraji obrany Jemelka místo Zeleného a na křídle Černý místo Provoda.
Český celek se na umělé trávě od úvodu složitě dostával do šancí. Faeřané dobře bránili a soupeře pustili k výraznějšímu ohrožení branky až v závěru prvního poločasu. Nejprve ve 42. minutě Vydra po přízemní přihrávce z levé strany špatně trefil míč a minul, o chvíli později pak po centru z pravé strany v ještě větší možnosti na zadní tyči z voleje přestřelil.
České trápení završila chyba
Hašek do druhého poločasu dvakrát vystřídal a místo Vydry s Kušejem nasadil Chorého s Karabcem, který si připsal druhý start za reprezentační „áčko“. Krátce po pauze napřáhl zpoza vápna Černý a o kousek minul. Pak ale začali výrazně hrozit i domácí. V 56. minutě vypálil Frederiksberg a gólman Kovář jeho pokus vyrazil.
V 67. minutě už Faeřané vedli. Domácí podnikli rychlý útok, po němž střídající Andreasen našel z levé strany na hranici vápna zcela nepokrytého Sörensena a ten přízemní střelou k tyči překonal Kováře. Čtyřiadvacetiletý záložník navázal na dvě branky ze čtvrtečního duelu s Černou Horou.
Český tým se trápil, přesto za jedenáct minut dokázal odpovědět. Po centru do vápna vyhrál Krejčí hlavičkový souboj, Chorý odrazil balon ke Karabcovi a ten zblízka dloubl míč do sítě. Dočkal se prvního gólu za národní A-mužstvo.
Zdálo se, že se favorit nadechuje k tomu, aby dokonal obrat. Místo toho ale hosté udělali v 81. minutě po špatné komunikaci obrovskou chybu v obraně, Olsen se štěstím přiťukl dalšímu střídajícímu hráči Agnarssonovi a ten do odkryté branky rozhodl. Češi dohrávali v obrovské křeči a ostudnou porážku proti týmu, který ještě nikdy nestartoval na velké akci, už neodvrátili.
Český tým má díky loňskému triumfu ve skupině B1 Ligy národů téměř jistou účast minimálně v baráži. Druhé místo v klasické kvalifikaci může znamenat lepší výchozí pozici pro březnové play off a výhodu semifinále v domácím prostředí, dnešní prohrou si ale reprezentanti situaci zkomplikovali.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Chorvatsko
|5
|4
|1
|0
|17:1
|13
|2
Česko
|7
|4
|1
|2
|12:8
|13
|3
Faerské ostrovy
|7
|4
|0
|3
|10:6
|12
|4
Černá Hora
|6
|2
|0
|4
|4:13
|6
|5
Gibraltar
|5
|0
|0
|5
|2:17
|0