Energii pořád trápí koncovka. Vítkovice šly vyhrát, my jsme si šli zahrát, štvalo Pateru

Daniel Fekets
Tipsport extraliga
V utkání 14. kola mezi Vítkovicemi a Karlovými Vary se natahovaly série. Zatímco Ostravané zvítězili potřetí za sebou, Energii se vůbec nedaří. Padla už počtvrté v řadě a zároveň pošesté z uplynulých sedmi duelů. Strádá i střelecky, vždyť za 240 minut se trefila jen dvakrát. „To se těžko vyhrává. Myslím si, že na jeden dva góly, které dostáváme, bychom vyhrávat měli. Ale bez vstřeleného gólu to nejde,“ hlesl karlovarský kapitán Jiří Černoch po porážce 0:3.

Po hrozivém úvodním kole, v němž Karlovy Vary dostaly sedm gólů právě od Vítkovic, se Paterův tým zvedl. Vcelku veselé září mu zajistilo patnáct bodů z následných sedmi špílů. Momentálně ale Energie strádá.

„Všechno je to o hlavě. Nemyslím si, že bychom byli horší hokejisti než třeba Vítkovice nebo soupeři předtím, jenže psychika dělá svoje. Tím, že góly nedáváme, se to snažíme urvat až moc na sílu a v zakončení nám chybí lehkost. Teď budeme mít pět dnů, abychom se připravili na další zápas, který hrajeme doma. Musíme se na to kouknout, vzít si z toho pozitivní věci a trochu se dostat do pohody. Vím, že je to těžké, ale nic jiného nám nepomůže,“ nabádal centr Jiří Černoch.

Zápas v Ostravě se jeho mančaftu nepovedl. Ačkoliv Karlovy Vary pálily na bránu poměrně často, k vyloženým šancím měly povětšinou na míle daleko. Když se třeba taková možnost objevila, brankář Dominik Hrachovina ji zneškodnil.

„Hrášek chytal dobře, ale já si myslím, že šancí tam zase bylo spoustu,“ hlásil Černoch. „Nemůžeme se vymlouvat, že máme nějakou smůlu. Pořád musíme chodit do brány víc, než do ní chodíme doteď. A také je důležité věřit, že se to otočí. To je jediné, co s tím můžeme dělat.“

Cestu za tříbodovým ziskem, teprve druhým domácím, si Ridera umetla už v první třetině, kdy se trefil Samuel Kňažko z přesilovky. Byť se hosté od druhého dějství zvedli, ve 37. minutě je uzemnil Anthony Nellis. Pojistku za vítězstvím 3:0 přidal vítkovický Krzysztof Macias.

„Do zápasu jsme nevstoupili dobře. Vítkovice šly zápas vyhrát, my jsme si šli zahrát,“ štvalo kouče Pavla Pateru. „Po první třetině jsme si k tomu něco řekli a myslím si, že od druhé třetiny byl náš výkon rapidně jiný než v první části. Druhou třetinu jsme byli lepší, nějaké šance tam byly, tlak do brány také, jenže bohužel jsme nevstřelili gól. Dostali jsme na 0:2, a to asi rozhodlo zápas.“

Naopak Vítkovice jsou v situaci, která je daleko příznivější. Po důležitých výhrách v Třinci a Pardubicích přidaly třetí vítězství v řadě. „Chtěl bych klukům poděkovat. Myslím si, že jsme odehráli slušný zápas,“ pokývl spokojený Václav Varaďa.

#TýmZVVPPPPSkóreB
1Třinec13821244:3029
2Brno14902341:3429
3Č. Budějovice14900548:3127
4Plzeň13712328:2225
5Pardubice14621544:3323
6Vítkovice13531437:3322
7Liberec14701632:3522
8Olomouc13601629:3319
9K. Vary14601729:3419
10Sparta14510838:3717
11Mountfield13340631:3317
12M. Boleslav14411827:3815
13Kladno14313729:4114
14Litvínov132011020:437
  • Play-off
  • Předkolo Play-off
  • Baráž
