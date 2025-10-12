Outsideři Velké s kurzem 120:1? Náplast po koňském zubaři? Všem jsme zavřeli hubu!
Koni nikdo nevěřil, o čemž svědčil kurz 120:1 na startu. Žokej padal v jednom dostihu za druhým, což dokazovala bílá náplast na jeho tváři. Adam Čmiel v sedle s Čáryjapem však ve Velké pardubické šokovali. Neočekávaná dvojice skončila na třetím místě.
Velký obvaz na tváři provázel Adama Čmiela celý den, který vrcholil Velkou pardubickou. Už v sobotním posledním dostihu na místním závodišti totiž sletěl z koně Jour De Tonerre a musel na šití.
„Včera jsem měl koňského zubaře. Spadl jsem v posledním dostihu, dostal jsem kopytem do tváře, mám tam tři stehy,“ líčil Čmiel.
Jeho tortura však pokračovala i v průběhu neděle. Ve druhém dostihu spadl z Master Westminstera, ne vlastní chybou, prasknul mu nový třmenový řemen.
„Musím říct, že to bylo úplně smolné. Už od včerejška se mi lepila smůla na paty. Byl jsem z toho úplně nešťastný, protože jsem jel jednoho z favoritů ve čtyřletém steeplechase. Chtěli jsme si to rozdat s Honzou Faltejskem a mně čtyři cvalové za předposledním skokem praskne třmen. Úplně nový, který jsem si nechal objednat z Itálie. To už člověk nevymyslí,“ líčil Čmiel.
Ve čtvrtém dostihu spadl tvrdě na vnitřní straně dráhy z Laverna a musel se z nehody chvilku vzpamatovávat.
„Nejvíc mi zatrnulo, když jsem spadl z Laverna do zatáčky, protože to jsem se musel oklepat,“ vysvětloval. „Byl jsem nešťastný celý ten den. Bylo to všechno takové prostě naprd. Po pádu s Lavernem jsem byl hodně smutný. Do Ceny Labe jsem šel úplně nešťastný: Co mě tam dneska ještě čeká?“ A v jednom z vrcholů odpoledne se s Edremim zase nedostal do cíle, ale jenom proto, že koně zadržel. A ještě zbývala Velká pardubická.
„Jak jsem šel na Čáryjape, už jsem měl úsměv na tváři,“ vyprávěl Čmiel.
Nečekaná šance
Osmiletý potomek velkého Age Of Japea a klisny s kouzelným jménem Čarokráska je jeho životním koněm. Jezdí na něm celou jeho kariéru, pravidelně se spolu umisťují a už tři dostihy spolu vyhráli. Tentokrát ale byli za největší outsidery. Odskakovali s kurzem 120:1.
V dostihu, v němž se kromě irského vítěze Stumptowna ostatní plánovaní favorité dopředu nedostali, však neočekávané duo chytilo šanci. Žokej naštěstí své pády přežil bez vážných následků.
„Musím říct, že jsem vždycky padal dobře, že se mi nic extra nestalo,“ vysvětloval Čmiel. „Oděrky člověk neřeší. Byl jsem zdravý, fit, i do Velké jsem šel v pohodě. Jsem rád, jak to při těch hrůzách dneska dopadlo. Užil jsem si to moc.“
K úžasu publika se Čmiel na Čáryjapeovi vyloupli v cíli třetí, hned za Stumptownem a těsně ve finiši poraženým High In The Sky.
„Já jsem vždycky říkal, že je to můj nejlepší kůň, na kterém jsem kdy seděl. Rozumíme si. Víme, co od sebe máme čekat,“ řekl Čmiel. „Dneska mi to vrátil neskutečným způsobem. I za to, že nás odsuzovali jako největší outsidery, že měl sto dvacet k jedné. Věřili mu trenér, majitel a já. Jinak nikdo. Celá republika nám říkala, proč vůbec do toho dostihu jdeme, co tam chceme dělat. Teď jsme všem zavřeli hubu a ukázali, že do příštího roku s námi musí počítat.“
KURZY NA ČÁRYJAPEA
Vítěz - 120:1
Do třetího místa - 21:1
Ako kurz na doběh prvních pěti koní - 14 507:1