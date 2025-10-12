Předplatné

Baník už rozhodl, Hapala na lavičce střídá Galásek! Mám velkou chuť do práce, říká

Po sobotním konci Pavla Hapala byl Baník bez trenéra jeden den. Novým šéfem lavičky se stává někdejší reprezentant Tomáš Galásek.

Bývalý záložník už v Ostravě jednou působil. V sezoně 2021/22 pracoval jako asistent Ondřeje Smetany, po jeho odvolání vedl mužstvo v sedmi ligových zápasech jako hlavní kouč.

„Mám velkou chuť do práce. Z Baníku jsem sice před třemi roky odešel, ale kontakt s klubem jsem nikdy nepřerušil. Znám v něm stále spoustu lidí, a když mě teď oslovil, moc jsem se nerozmýšlel a chci Baníku pomoct. Jsem patriot, Baník je pro mě velká výzva. Nikdy jsem vztah ke klubu neztratil,“ uvedl Galásek pro klubový web.

Dvaapadesátiletý trenér v minulosti působil také jako asistent Jaroslava Šilhavého u národního týmu. K sobě si na lavičku Baníku bere kondičního trenéra Pavla Čvančaru a z béčka jako trenéra brankářů Jana Laštůvku, finální podoba realizačního týmu se ještě dokončuje.

