ONLINE: Motor - Plzeň 0:2. Sparta ovládla šlágr, Kladno padlo, Třinec je dál první
Hokejový víkend se loučí šesti zápasy 16. kola Tipsport extraligy. Aktuálně se ještě dohrávají dva duely: České Budějovice bojují s Plzní a Olomouc hraje s Karlovými Vary. Na programu jsou také zápasy v Českých Budějovicích a Olomouci. Sparta uspěla ve šlágru kola proti Kometě Brno, úřadující mistr padl v hlavním městě 1:4. Pardubice po pátečním debaklu od Bílých Tygrů zabraly a vyhrály 2:0 v Mladé Boleslavi. Třinec uhájil vedoucí pozici výhrou 1:0 na ledě Liberce. Jaromír Jágr nastoupil podruhé v sezoně, k vítězství v Hradci Králové ovšem nepomohl, Mountfield slavil 4:1. ONLINE přenosy ze všech utkání sledujte na webu iSport.
Sparta - Kometa 4:1
Vypadá to, že se Sparta začíná rozjíždět. Pražané po pěti prohrách v řadě dokázali podruhé za sebou zvítězit. Po triumfu nad Českými Budějovicemi dokázali ovládnout i šlágr kola proti Kometě Brno. Na vítězství nad úřadujícími mistry se dvěma góly podílel kanadský obránce Mark Pysyk. Rozhodla především druhá třetina, ve které domácí vstřelili tři góly.
Mladá Boleslav - Pardubice 0:2
Mladé Boleslavi se dál nedaří na domácím ledě, v této sezoně Bruslaři prohráli už šestý z osmi duelů před vlastními fanoušky. Naopak Dynamo uspělo po dvou porážkách a oklepalo se po pátečním debaklu od Liberce. Druhým čistým kontem v sezoně se na tom podílel Roman Will, dvě asistence si připsal Roman Červenka.
Mountfield HK - Kladno 4:1
Mountfield zvítězil popáté za sebou, Rytíři poprvé po pěti zápasech nebodovali.
Liberec - Třinec 0:1
Oceláři vyhráli počtvrté za sebou. Rozhodl ve 4. minutě Daniel Kurovský.
Tipsport Extraliga - Základní část - Tipsport Extraliga 2025/2026
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Třinec
|14
|9
|2
|1
|2
|45:30
|32
|2
Brno
|16
|9
|0
|2
|5
|43:42
|29
|3
Č. Budějovice
|14
|9
|0
|0
|5
|48:31
|27
|4
Pardubice
|16
|7
|2
|1
|6
|46:38
|26
|5
Vítkovice
|15
|6
|3
|1
|5
|46:38
|25
|6
Plzeň
|14
|7
|1
|2
|4
|30:25
|25
|7
Liberec
|16
|8
|0
|1
|7
|37:36
|25
|8
K. Vary
|15
|7
|0
|1
|7
|32:34
|22
|9
Olomouc
|14
|7
|0
|1
|6
|32:35
|22
|10
Sparta
|15
|6
|1
|0
|8
|42:38
|20
|11
Mountfield
|14
|4
|4
|0
|6
|35:34
|20
|12
M. Boleslav
|16
|5
|1
|1
|9
|31:41
|18
|13
Kladno
|16
|4
|1
|3
|8
|33:46
|17
|14
Litvínov
|15
|2
|0
|1
|12
|22:54
|7
- Play-off
- Předkolo Play-off
- Baráž