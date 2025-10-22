Sběrač medailí, rekordmani i zlý muž. Koho Sparta přijímá do Klubu legend?
Už dnes hokejová Sparta chystá velkou slávu. Utkání s Vítkovicemi (18.30) obohatí příznivcům v O2 areně přijetím dalších velikánů do svého Klubu legend. Renomovaná místenka se týká pěti bývalých hráčů klubu z Holešovic, kteří měli lví podíl (nejen) na titulu v roce 2006. Kdo se do vybrané party dostal? Web iSport přináší mistrovskými poháry ověnčenou sestavu i zajímavosti k ní.
Jaroslav Hlinka, bývalý útočník
Rekordman v počtu zápasů (828) i historicky nejproduktivnější sparťan, který ve všech fázích ligy nasbíral 716 bodů (244+472). V rudých barvách získal všechny čtyři tituly v novém tisíciletí. Z pozice sportovního manažera ovšem zatím na stejný úspěch nenavázal, což Pražany logicky tíží. Trenéři šikovného centra uznávali zejména pro jeho chytrost, byl třeba u uzavření zlatého hattricku na MS 2001 v Německu. Gólem na 2:0 tehdy pomohl ke čtvrtfinálovému postupu přes Slovensko.
Petr Ton, bývalý útočník
Uznávaný střelec, který si ve Spartě většinou z pravého křídla držel průměrnou kadenci téměř jednoho gólu na dvě utkání. Zvládl jich 252, čímž kraluje všem zakončovatelům klubu z Holešovic. Dříve vykonával funkci sportovního manažera, nicméně v aktuální vládnoucí garnituře je více administrativním a reprezentativním členem. Za Spartu čas od času naskakuje jeho syn Petr, roli nemá stabilní. Otec byl u dvou triumfů týmu z hlavního města, hrával i za Kladno a Kometu.
Ondřej Kratěna, bývalý útočník
S 24 sezonami v nejvyšší domácí soutěži spadá mezi úzký okruh velikánů. Stejný počin zvládli ještě Viktor Hübl, František Ptáček a Lukáš Pech. Kratěna je unikátní v tom, že mu hutná sbírka zápasů vynesla neuvěřitelných patnáct medailí a osm titulů. „Hrozně jsem si život hokejisty užil. Bylo to krásné,“ vykládal, když končil. Rodák z Čeladné kariéru rozprostřel mezi Olomouc, Vsetín, Spartu a Plzeň, jediný rok v zahraničí absolvoval v Kärpätu. Jak jinak než s mistrovským pohárem…
Jan Hanzlík, bývalý obránce
Jeho nesmlouvavý výraz i neústupný styl dlouhé roky definovaly sparťanství. Kromě současného kouče Jaroslava Nedvěda se nenašel častěji vylučovaný hráč Pražanů. Hanzlík posbíral 692 trestných minut v základní části. Dost možná o něm však nevíte, že v extralize patřil i k velmi úspěšným exekutorům nájezdů, když dal z 25 pokusů 10 branek. Po třech titulech se Spartou končil jako kapitán rodné Boleslavi. „Tělo už vypovídalo službu,“ přiznal tehdy klubovým stránkám.
František Ptáček, bývalý obránce
Vrchol defenzivní noblesy. Při celkových 1210 startech ani jednou neobdržel osobní trest do konce utkání. Zajímavostí je, že se stal prvním obráncem v extraligové historii, co skóroval při oslabení tři na pět. Za Spartu v roce 2006 dával takový gól Zlínu, tým v témže ročníku dokráčel k dosud nejčerstvějšímu triumfu. Aktuálně má ovšem i Ptáček jiné starosti. Jako asistent trenéra v létě nastoupil ke značně rozklíženému Litvínovu, nyní beznadějně poslednímu týmu tabulky.